Comércio busca recuperação com queimas de estoque

CARATINGA- Durante a semana do Natal (18 a 24 de dezembro de 2016), as vendas do varejo caíram 4% em todo o país sobre a semana de 18 a 24 de dezembro de 2015, conforme revela o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Natal 2016. Este foi o segundo pior desempenho do varejo para as vendas de Natal desde a criação do Indicador, em 2003.

De acordo com os economistas da Serasa Experian a alta do desemprego, o crediário caro e confiança do consumidor em patamar deprimido pesaram sobre as vendas de Natal deste ano. Vale notar também que este foi o terceiro recuo consecutivo das vendas de Natal, pois estas já haviam recuado 6,4% em 2015 e 1,7% em 2014.

Para os economistas da Serasa Experian, inflação e desemprego em alta, crediário caro, quedas da renda real e dos níveis de confiança dos consumidores, desestimularam o movimento dos consumidores nas lojas durante a data comemorativa do Natal deste ano.

Em Caratinga o cenário não foi diferente e os lojistas já se organizam para recuperar as vendas. Está aberta a temporada de queima dos estoques que ficaram do Natal, com descontos atrativos. Quem passa pelo centro da cidade já observa os anúncios e as vitrines recheadas de promoções.

De acordo com o subgerente de uma loja de roupas, Antônio Ferreira, o fim de ano não foi satisfatório, mas o comércio já está preparando esforços para reverter este quadro. “As vendas de final de ano foram razoavelmente boas, porque o comércio hoje em dia está respirando por aparelhos devido à crise. A gente fez também bastante promoção, desconto, preço bom à altura do bolso do cliente. Agora, temos peças aqui de até R$ 2, roupa infantil, que quase lugar nenhum não acha. Blusa feminina e bermudas do natal de R$ 9,90 a R$ 19,90”.

Ramon Silva, que é gerente de outra loja, também acredita que os consumidores terão oportunidades de adquirir produtos a preços populares. “O Natal não chegou à expectativa que esperávamos, mas também não foi um quadro muito agravante. Agora estamos começando com saldo de balanço para renovação de estoque para fevereiro. Já estamos com promoção de até 70% de desconto em toda a loja. Quem quiser preço bacana pode vir”.

E os consumidores já estão nas ruas em busca dos melhores preços, típicos do mês de janeiro. É o caso de Maria das Graças Mendes, dona de casa. “É ótimo esse saldão. Está aprovado, tem muito preço bom e atendimento de acordo. E com o jeito que está o desemprego, o trabalhador tem mesmo que exercer a função com a maior garra”, avalia.