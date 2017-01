Estudo aponta áreas contaminadas por postos de combustíveis em Caratinga

Segundo levantamento divulgado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, os locais estão sendo monitorados para reabilitação

DA REDAÇÃO- O Inventário de áreas contaminadas e reabilitadas em Minas Gerais registrou, em 2016, 642 locais do tipo no território mineiro. O estudo foi realizado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) e indica que o maior número de empreendimentos com áreas contaminadas cadastradas no Estado corresponde aos postos de combustíveis com vazamentos ou infiltrações de produtos no solo e subsolo, incluídos o comércio varejista de combustíveis, e revendedores de gasolina, álcool e diesel.

De acordo com o documento, pode ser considerada uma área contaminada o local onde ocorreu ou ocorre, de forma planejada ou acidental, introdução de substâncias ou compostos em concentrações passíveis de causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outros bens a proteger, incluídos bem-estar da população; interesses de proteção à paisagem, ao patrimônio público e privado; a ordenação territorial e planejamento regional e urbano; à segurança e à ordem pública.

O estudo do ano passado traz duas áreas de Caratinga, ambas localizadas em postos de gasolina, um na Avenida Presidente Tancredo Neves (substâncias BTEX e HPA) e outro na Rodovia BR-116, Bairro das Graças (Benzo (a) antraceno, Criseno). Elas estão em monitoramento para reabilitação, o que significa que a intervenção é finalizada em decorrência da redução do risco aos níveis toleráveis, de acordo com as metas estipuladas na avaliação de risco e em que não for caracterizada situação de perigo, ou seja, em que não estejam ameaçadas vida humana, meio ambiente ou patrimônio público e privado, em razão da presença de agentes tóxicos, reativos, corrosivos ou inflamáveis no solo ou em águas subterrâneas ou em instalações, equipamentos e construções abandonadas, em desuso ou não controladas. Nesta etapa, o monitoramento é feito para verificar se há ou não a manutenção das concentrações de contaminantes abaixo das concentrações máximas aceitáveis definidas para a área, sendo executado por, no mínimo, dois anos e com periodicidade semestral.

Os principais grupos de contaminantes encontrados nas áreas são os dos compostos orgânicos, destacando-se os hidrocarbonetos aromáticos (BTEX – benzeno, tolueno, etilbenzeno exileno) e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). Estes compostos são encontrados principalmente em combustíveis e derivados de petróleo, incluídos solventes, óleos e graxas. Observa-se predomínio de hidrocarbonetos aromáticos voláteis do grupo BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) e dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, característicos de contaminações por combustíveis derivados do petróleo, o que reflete a dimensão do número de postos de combustíveis cadastrados.