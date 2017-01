Jovem é detida suspeita de atear fogo em residência, no Bairro Esplanada

CARATINGA- Josilaine Gomes de Barros, 18 anos foi detida na manhã de ontem, suspeita de atear fogo em uma residência, situada à Rua Manoel Gonçalves de Castro, Bairro Esplanada. As chamas tomaram todos os cômodos, comprometendo a estrutura da casa, mas ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga controlou o incêndio e acionou a polícia.

De acordo com Cristiano Arruda, morador da residência, Josilaine mora em outra casa, no mesmo terreno e tinha o costume de ir até a propriedade do vizinho, pedir alimentação. Ele afirma que avistou a garota no local antes do crime, na noite da última quarta-feira (4), mas não citou o que pode ter lhe motivado a atear fogo na casa. “Falei: ‘Você não faz daneira (sic) aí não, para não dar confusão com os vizinhos’. Hoje, quando acordei, uma zoeira danada, aquele fogo, teve prazo de nada, queimou minhas coisas tudo (sic). Ela morava em dois cômodos ali e de vez em quando vem e pede comida”.

Segundo moradores das proximidades, Josilaine morava sozinha e sempre discutia com esse vizinho. O morador da casa incendiada se limitou a dizer apenas que conhece Josilaine desde sua infância e contabilizou os prejuízos. “Queimou a carteira com meus documentos, cartão e uns R$ 150 que estavam numa carteirinha. Ficou só identidade e CPF e a roupa do corpo”.