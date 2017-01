PAINEL 06-01-2017

Dr. Welington I

O prefeito Dr. Welington tem enfrentado enormes pressões nos primeiros dias de trabalho e tem mostrado habilidade para lidar com o que propôs durante sua campanha. Aos poucos vai mostrando a “cara” do seu governo, com cautela no trato com máquina administrativa.

Dr. Welington II

Quem acompanha os bastidores da política, avalia que o prefeito não terá caminho fácil na gestão pública. Levantamentos iniciais no setor de mecânica apontam que 75% dos veículos da Prefeitura necessitam de algum reparo e não estariam disponíveis para os vários setores.

Dr. Welington III

Dr. Welington já começa anunciar algumas providências no setor de Saúde, que tem a pasta sob o comando de Dr. Giovanni. Comentários dão conta de que Dr. Giovanni esteve a portas fechadas no gabinete do prefeito por quase três horas, analisando dados do setor, ano 2016. É sinal de que tudo que envolve a Saúde tem sido analisado minuciosamente pela nova gestão.

Superintendência

Quem assumiu a Superintendência de Meio Ambiente foi o funcionário público, Silas Carvalho. Com muita experiência no setor de fiscalização, agora Silas vai para execução e está com todo gás. O superintendente pretende deixar a cidade mais limpa e atender aos anseios da comunidade. Governo novo, sangue novo.

Agricultura

No final da tarde de ontem foi confirmada a informação de que Alcides Leite de Mattos assumirá a Secretaria de Agricultura. Ele, que foi gerente regional do Instituto Estadual de Florestas (IEF) por 20 anos e secretário de Serviços Urbano, Meio Ambiente e Obras no governo do ex-prefeito Zé Assis; já havia sido avistado várias vezes no gabinete do prefeito e era tido como nome certo nos bastidores.

Humberto Luiz

Quem acaba de retornar ao comando da Câmara Municipal, na secretaria geral, é o decano do jornalismo caratinguense, Humberto Luiz. O convite teria sido realizado pelo novo presidente da Casa Legislativa, Valter Cardoso. Sô Humberto já está na ativa e deu um show de organização da cerimônia de posse do Executivo e Legislativo. Entusiasmo e conhecimento puro.