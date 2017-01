Alcides Leite de Mattos assumirá Secretaria de Agricultura

CARATINGA- Alcides Leite de Mattos Sobrinho assumirá hoje a Secretaria de Agricultura, segundo informação confirmada pelo gabinete da Prefeitura de Caratinga. A posse acontecerá às 8h30, no gabinete do prefeito Dr. Welington e será concedida uma coletiva à imprensa.

Alcides é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Lavras e possui especialização em Fertilidade e Manejo do Solo, pela mesma instituição de ensino. Ele ainda é bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio Doce.

O novo secretário ainda acumula experiência como gerente regional do Instituto Estadual de Florestas (IEF), cargo exercido por 20 anos; além de ter sido secretário de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Obras, durante o governo do ex-prefeito José de Assis. Alcides é filiado ao Partido Verde (PV).