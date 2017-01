Bom Jesus do Galho: Prefeito deverá decretar estado de calamidade pública e financeira

Prefeito deverá decretar estado de calamidade pública e financeira

BOM JESUS DO GALHO – “As primeiras 48 horas à frente do poder Executivo de Bom Jesus do Galho tem sido muito pior do que esperava”, relata o prefeito William Motos (PP). A situação agravou-se na manhã de ontem com um fato inusitado e misterioso: ao abrir a prefeitura, a sede do Executivo estava tomada por água, sendo que os principais cômodos, onde ficam a parte de informática e arquivos relacionados a funcionários estavam tomados por água.

Segundo relatou o prefeito, um problema hidráulico foi detectado na caixa d’água da prefeitura que acabou transbordando e causando todo este transtorno. “A água transbordou e saiu invadindo os cômodos do arquivo e da sala de informática onde fica o servidor da prefeitura”, revelou William. Ele contou que, diante do episódio, acionou a Policia Militar para registrar o Boletim de Ocorrência. “Está sendo uma situação muito misteriosa, este problema hidráulico do nada, acionei a Policia Militar para me resguardar diante de qualquer problema no futuro”, declarou.

O prefeito lamentou a situação que está assumindo o município. “Hoje (ontem) o dia está totalmente perdido, com está situação não sabemos nem por onde começar. Não conseguimos levantar nada até agora e não sabemos a real situação da prefeitura. A outra administração que saiu não terminou e ainda está na prefeitura”, lamentou.

EMPREGO X ESTRUTURA

Segundo William Motos, seu principal desafio nos próximos meses será a questão do desemprego que assola a cidade com a crise econômica, além da questão da estrutura da cidade.

Sobre o primeiro problema de emprego, o prefeito pede encarecidamente que a população entenda que ainda não tem acesso a qualquer tipo de informação quanto a situação financeira do município. “Estamos com um grave problema, a administração anterior encheu a prefeitura de funcionários efetivos, dando posse para muitos funcionários após a derrota política. Outro detalhe que estamos encontrando é o desvio de função. Por exemplo, um funcionário que é lotado como auxiliar de serviço está desempenhando outra função e ganhando o dobro que a lei de cargos e salários manda”, denunciou.

Segundo o chefe do Executivo, na questão da estrutura do município, a situação é mais caótica ainda. “Não conseguimos encontrar nada a respeito do asfaltamento ainda. O que conseguimos apurar é que a empresa que iria realizar o asfaltamento desistiu de cumprir o contrato. Mas não estamos de braços cruzados, o Barracão (sede da Secretaria de Obras) está passando por uma limpeza e a única maquina que está funcionando já está na zona rural dando assistência nas estradas que foram destruídas pelas chuvas”, contou.

O prefeito encerrou dizendo que nas próximas 24 horas deverá baixar um decreto relatando esta calamidade pública e financeira do município. “O nosso jurídico já está preparando o documento para baixar este decreto. Infelizmente vamos que tomar está atitude para mostrar para a população de Bom Jesus do Galho a real situação da prefeitura, afinal na campanha falamos que iriamos trabalhar com transparência. Estamos estudando também a possibilidade de contratar uma auditoria para sabermos a realidade do município, porque não temos como contratar ninguém diante desta situação; até mesmo nosso advogado vai ter que trabalhar de forma voluntária”, finalizou.