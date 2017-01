Associação Korion amplia quadro de professores graduados

CARATINGA- No último mês, a Associação Korion de Desportos conseguiu aumentar seu quadro de professores faixas preta, com a aprovação dos instrutores Thaisa Paulista Simões e Thiago Dias Patrício para 1º DAN e Jobi Ferreira para faixa preta 2º DAN, em exame realizado pela Federação de Tae Kwon-Do do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte.

A Associação Korion passa a contar com os professores Alexandre Melo, Bruno Soares Montermor, Charles Neves, Destter Álacks Antoniêtto, João Paulo Caldeira Santos, Maikron Barbosa, Márcio Xavier Coelho, Marilza das Dores, Naiara Ribeiro, Rosiane Aparecida Francisco Quintela, Thaisa Paulista Simões, Thiago Dias Patrício, com a graduação faixa preta 1º DAN; Luciana Cardozo Rocha, Jobi Ferreira e Weliton de Oliveira Sousa, faixa preta 2º DAN e Igor Silva Galdino Mathias, faixa preta 3º DAN, além do presidente da Associação, mestre Marcelo Cardozo de Paiva, que é faixa preta 5º DAN.

Marcelo Cardozo comenta que a graduação é uma consequência do aprendizado e demonstra a seriedade da equipe. “Fico muito feliz em estar à frente de pessoas comprometidas com o esporte e a arte marcial, onde todos têm muito empenho em difundir esta modalidade disciplinadora em nossa região. A cada ano temos esperança de que podemos fazer a diferença na vida de cada um destes alunos, esperando fazer um mundo melhor para se viver. Este é o Tae Kwon-Do levado aos alunos pela Associação Korion de Desportos. Quero dar meus parabéns aos aprovados no exame realizado pela Federação de Tae Kwon-Do do Estado de Minas Gerais, entidade exemplo de gestão e com pessoas a serem seguidas devido à ética colocada por ela e a Korion segue este maravilhoso exemplo”, finalizou.