Lions Clube Caratinga Centro participa de confraternização da Apae

CARATINGA- Encerrando suas atividades do semestre, o Lions Clube Caratinga Centro participou da confraternização do Centro de Autismo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caratinga, apadrinhando 60 assistidos.

Durante o encontro foram realizadas várias apresentações pelos alunos, com destaque para o coral dos internos. Mas, a alegria e o encantamento ficaram por conta do “Papai Noel”, que chegou para presentear a cada um dos alunos da escola e afilhados dos Leões do Lions Clube Caratinga Centro.

Segundo a presidente do Lions Centro, Angélica Schmidt, o trabalho realizado pela Apae surpreendeu a instituição de maneira bastante positiva. “Os professores e coordenadores demonstraram ter, durante todo o tempo, muito carinho, amor e dedicação aos assistidos. É notória, continuou a assistência dada a cada um e a felicidade transparente no sorriso dos alunos e seus familiares. Foi um prazer poder contribuir e participar deste momento de confraternização que nos remete ao próximo, ao respeito às diferenças e necessidades especiais”, concluiu.