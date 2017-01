Homem baleado durante assalto é transferido para hospital de Belo Horizonte

UBAPORANGA- Esterino Soares, de 26 anos, baleado durante assalto ocorrido no Córrego dos Augustos, distrito de São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga; foi transferido na última terça-feira (3), para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Por volta das 22h de terça-feira (2), ele foi abordado na estrada de São Jose do Batatal, distrito de Ubaporanga. A bala acertou a lateral esquerda do pescoço próximo a tireoide e ficou alojada na área da clavícula. Os assaltantes fugiram levando celular, carteira com dinheiro e a moto da vítima.