Superintendência Regional de Ensino de Caratinga anuncia mudança de endereço

Expectativa é que dentro de 20 dias todos os serviços já estejam disponíveis no novo endereço

CARATINGA- Em outubro de 2016, o DIÁRIO DE CARATINGA publicou uma reportagem sobre a mudança da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga para outro prédio. A informação foi confirmada na última terça-feira (3), pela diretora da 6ª SRE de Caratinga, Landislene Gomes Ferreira, a Landinha, por meio de coletiva de imprensa.

A Superintendência Regional de Ensino de Caratinga foi instalada no dia 6 de março de 1971, na Rua Raul Soares, 220, pelo Decreto 12880 de 4 de agosto de 1970, assinado pelo governador do Estado à época, Israel Pinheiro da Silva. O quadro de pessoal era composto por 25 funcionários tendo como 1ª delegada de Ensino, Maria da Glória Grossi. Posteriormente, passou a funcionar em um imóvel na esquina da Praça Getúlio Vargas com a Avenida Olegário Maciel e, desde 1979, em seu último endereço, na Avenida Catarina Cimini, 100.

A mudança está sendo feita de maneira gradativa para o prédio, que fica na Avenida Moacyr de Mattos, 141, também no centro da cidade. No novo endereço, já funcionam a Diretoria de Pessoal, com aposentadoria e o setor de pagamento e a Diretoria Pedagógica. A expectativa é que dentro de 20 dias todos os serviços já estejam disponíveis no espaço que conta com seis andares e garagem.

De acordo com Landinha, a mudança traz expectativa de melhorias no atendimento ao público e na rotina de trabalho dos funcionários. “A Superintendência Regional de Ensino de Caratinga já funciona neste prédio há mais de 37 anos e já era sonhado encontrar um local maior, com mais comodidade a todos os servidores. É um número grande de pessoas que atendemos, além do número de pessoas que aqui trabalham. Também a questão da acessibilidade, que já estávamos tendo problemas”.

No prédio da Catarina Cimini, o atendimento funciona parcialmente, de maneira provisória. Para Landinha, trata-se de um transtorno temporário que se faz necessário devido à mudança de mobiliário e equipamentos. “Serão seis andares, a diretoria de Pessoal, Financeira e o setor pedagógico. É mais espaço para atendimento, antes tínhamos que descer para atender um deficiente físico ou idoso, lá na rua e hoje vamos atender dentro do prédio, pois temos elevador. Além disso, no antigo local funcionávamos em quatro andares, com garagem externa, em outra rua. Lá teremos a garagem no próprio prédio”.

Sobre a possibilidade de construção da sede própria da Superintendência, a diretora da SRE de Caratinga explicou que a Secretaria de Estado de Educação viu a necessidade de manter o aluguel de prédios. “Temos o lote que já foi comprado e há uma pretensão da Secretaria de Estado em construir a nova sede, mas, neste momento, a prioridade deste governo é construir escolas, reformá-las e ampliá-las, deixando para depois a construção das novas sedes das SREs.”