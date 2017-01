Escola Estadual Princesa Isabel recebe inscrições para sorteio de vagas

CARATINGA- A Escola Estadual Princesa Isabel realizará na próxima terça-feira (10), às 16h, sorteio de vagas para o ano de 2017. As inscrições que tiveram início no dia 2 seguem até o dia 9 de janeiro.

Ao todo, 69 vagas serão sorteadas, sendo distribuídas da seguinte maneira: 9º ano vespertino (sete vagas), 1º ano ensino médio matutino (33 vagas), 2º ano ensino médio matutino (21 vagas) e 3º ano ensino médio matutino (8 vagas). Para as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA)-Nível Médio e Ensino Médio, do turno noturno não haverá sorteio, sendo as vagas preenchidas pelos candidatos que procurarem a escola, até completar 40 alunos por turma.

De acordo com informações da diretoria, as vagas são para ampla concorrência. Basta o responsável comparecer à escola, fornecendo nome, série pretendida e telefone. A documentação será exigida somente daqueles que forem sorteados, em um segundo momento.

Esta é a terceira vez que o sorteio é realizado na Escola Estadual Princesa Isabel. “É uma forma de garantir transparência nos atos realizados pela escola. Todos que desejarem podem participar da reunião em que será realizado o sorteio”, afirmou a diretoria.

As inscrições funcionam no horário de 8h às 12h e 13h às 16h. No dia 10, o horário será de 8h às 12h. Mais informações estão disponíveis na secretaria da escola.