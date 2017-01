Roubo em fábrica de alumínio

CARATINGA – Uma fábrica de alumínio, localizada na Avenida Monsenhor Aristides Rocha, Bairro Nossa Senhora Das Graças, foi alvo da ação de bandidos, que fugiram levando celulares e R$ 340. O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (3).

Uma das vítimas relatou que após encerrar os trabalhos, estava saindo da fábrica quando percebeu a chegada de dois indivíduos, que portavam armas. Eles entraram correndo no pátio da empresa e renderam a vítima, pegando dois celulares e cerca de 40 reais. De acordo com a vítima, os autores exigiram a entrega da chave de uma picape, que estava estacionada no pátio, mas a vítima contou que não estava de posse da chave. Então um dos bandidos entrou na fábrica e fez outra vítima, tendo roubado 300 reais. Após o crime, os autores fugiram em um Peugeot 207, cor prata. Dentro do carro havia um comparsa ao volante, mas as vítimas não souberam passar as características deste outro envolvido.

Segundo as vítimas, um dos autores tem cerca de 25 anos, negro, magro e vestia calça jeans, blusa branca e tinha touca cobrindo rosto. Já o comparsa parece ter 22 anos, branco, trajava bermuda jeans, blusa preta e usava boné vermelho.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.