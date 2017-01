Idosa morre em acidente na BR-474

DA REDAÇÃO – A idosa Dolira Dias Vieira, 87 anos, que residia na cidade de Ipanema, morreu na manhã desta terça-feira (3) em virtude de um acidente automobilístico registrado no km 68 da BR-474, trecho que corta o município de Taparuba.

Conforme o motorista Jose Vieira Neto, 69, ele seguia para Ipanema quando foi ajustar o retrovisor, perdeu o controle da direção do Fiat Palio, o carro rodou na pista e caiu numa ribanceira de 40 metros.

No veículo, além do motorista, viajavam mais quatro pessoas. Dona Dolira, que é mãe de José Vieira, morreu no local do acidente. Os demais passageiros sofreram ferimentos considerados leves.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e emitira laudo sobre o acidente.