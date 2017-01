Em recuperação, jovem eletrocutado em Imbé de Minas afirma: “Deus me deu uma segunda chance”

IMBÉ DE MINAS- Um jovem de 18 anos foi eletrocutado em Imbé de Minas, enquanto trabalhava desmontando o palco da festa de fim de ano da cidade. O operário segurava uma estrutura de metal, que teria encostado em um fio de alta tensão. Marcos Vinicius Maciel Andrade teve queimadura nos braços, pernas, região torácica, pescoço e orelha esquerda; e segue internado no Pronto Atendimento Microrregional (PAM) de Caratinga.

O DIÁRIO DE CARATINGA conversou com o pai de Marcos, Hélio de Andrade, que acompanha o filho. Ele está confiante na recuperação do jovem. “O susto foi grande demais, ainda mais porque a notícia não chega do jeito que a gente pensa; ligam e não explicam direito e na hora é muita preocupação. Chegando aqui vimos realmente o que aconteceu e ele está bem, graças a Deus, recuperando e deve ganhar alta essa semana. Acidente com energia é muito inesperado, rápido, mas, pelo que os médicos

que examinaram falaram, ele pode considerar que tem duas datas de aniversário. É o dia 16 de maio e agora dia 2 de janeiro, que nasceu de novo. Nesse tipo de situação geralmente é morte na certa. Ele está sendo muito bem tratado pelos médicos, amigos, colegas e a empresa que trabalha”.

Marcos também conversou com a Reportagem, mas, disse que não se recorda do momento do acidente. No entanto, ele afirma que quando sair do hospital pretende valorizar ainda mais a vida. “Não me lembro de nada, só de ter acordado aqui, só isso. Não sei o que aconteceu, de que tomei choque, nada. Eles que me falaram. Deus me deu uma segunda chance e agora é só agradecer e tentar mudar um pouco”.

CEMIG

A Cemig esclarece que não foi informada sobre este acidente com a rede elétrica em Imbé de Minas. Para evitar esse tipo de ocorrência, a empresa destaca as orientações abaixo: