Dr. Welington e Marquinho da Farmácia compõem nova diretoria do CIDES-Leste

Prefeitos de Caratinga e Imbé de Minas foram eleitos como presidente e vice-presidente do consórcio, respectivamente

CARATINGA- A eleição e posse da nova diretoria do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas (CIDES-Leste) para a gestão 2017-2018 aconteceu na manhã de ontem. Prefeitos eleitos de toda a região participaram do evento e elegeram os novos presidente e vice-presidente do consórcio, que atende à microrregião de Caratinga, atuando em áreas de desenvolvimento econômico e social.

O CIDES-Leste tem como áreas de atuação a saúde e a iluminação pública, sendo que nesta última, o canal de contato da população é o 08000900300. Nele, o cidadão pode fazer as suas reclamações, quando identificar algum ponto de iluminação defeituoso.

Com um total de 224 fornecedores, incluindo todas as áreas da saúde e pequenas cirurgias, no ano passado foram realizados 65.680 atendimentos no Consórcio. O balanço financeiro foi apresentado pela diretora executiva, Vânia Vieira Franco. Os dados trazem a receita mensal da Saúde em R$ 26.000 e da Iluminação Pública em R$ 27.570; totalizando a receita mensal de R$ 53.570. Já a despesa fixa da Saúde é de R$ 17.859,12 e o rateio da Iluminação Pública de R$ 24.976,45 com o total de R$ 42.835,57. A folha de pagamento bruta é de R$ 28.482,23 e a líquida de R$ 24.535,92.

ELEIÇÃO

Foram eleitos para presidente e vice-presidente do Consórcio, respectivamente, os prefeitos de Caratinga, Welington Moreira, o Dr. Welington e de Imbé de Minas, Marcos Antônio do Carmo, o “Marquinho da Farmácia”. A última gestão foi exercida por José Geraldo Correa de Faria (ex-prefeito de Santa Bárbara do Leste) e Hélio Donato Dornelas (ex-prefeito de Santa Rita de Minas).

Após a posse da nova diretoria, os chefes do executivo falaram sobre suas expectativas e o desejo de manter um trabalho de equipe junto aos demais prefeitos da microrregião. De acordo com Dr. Welington, todos os participantes do consórcio esperam proporcionar melhorias significativas aos seus municípios. “O objetivo principal é que a gente consiga, através do Consórcio, juntamente com os demais municípios, minimizar os problemas de saúde e financeiro também, que assolam a todos nós. A

gente sabe que talvez seja uma das secretarias que mais consomem as verbas que são destinadas ao município, apesar de ter um percentual da arrecadação que é destinado, mas, geralmente os prefeitos utilizam um percentual a mais, justamente pela necessidade. Então, a gente vê no Consórcio a possibilidade de realizar esse trabalho e atendendo de melhor maneira a população”.

O prefeito de Caratinga ainda ressaltou que acredita no CIDES-Leste para modificar outra área, que tem apresentado preocupação aos caratinguenses: a iluminação pública. Desde que a responsabilidade dos ativos de iluminação pública foi repassada aos municípios no ano passado, foi licitada uma empresa para realização dos serviços na cidade. No entanto, diante das inúmeras as reclamações, a nova gestão decidiu mudar o prestador de serviço. “Para se ter ideia, nos primeiros dias de governo nós já sentimos a diferença nessa parceria com o CIDES-Leste, em que os pontos de iluminação pública de Caratinga que estavam com problema, já foram praticamente todos solucionados. A gente fez até uma proposta de

em um futuro bem próximo, nós consigamos substituir essas lâmpadas pelas de LED, que talvez gere um gasto maior agora, mas a economia, certamente, no futuro, será bem maior do que o investimento que está sendo feito hoje”.

Durante o encontro, alguns questionamentos foram feitos por prefeitos da região em relação à situação do Pronto Atendimento Microrregional (PAM) e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em busca de aliviar os transtornos provocados aos usuários destas unidades de saúde, o executivo já prevê algumas providências. “Caso entendamos como importante e necessário, partiremos para a construção de um hospital regional em Caratinga, mantido pelos prefeitos que comporão a microrregião. Mas, no primeiro momento, vamos tentar dar vazão à demanda já existente e, a partir de então, se entendermos dessa necessidade, certamente faremos. Em relação a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), pelo custo muito elevado, talvez não teria condições de funcionar, mas em uma conversa recente com o governo do estado e federal, parece que houve uma redução dos gastos dessa unidade, que poderá funcionar em breve em Caratinga, com participação dos municípios também, custeando os atendimentos. Esperamos ter talvez não solucionado, mas minimizado de maneira bem acentuada o problema da saúde na região”.

Marquinho da Farmácia também comentou sobre a satisfação de fazer parte da nova diretoria. Recentemente, o município de Imbé de Minas, que já tinha um convênio junto ao CIDES-Leste para a Saúde, também aderiu ao serviço de Iluminação Pública. “Gostaria de agradecer aos colegas prefeitos pela confiança. A mensagem que deixo, sobretudo, é da importância do trabalho integrado, em equipe, a união. Como gestores, sabemos das dificuldades que os municípios têm enfrentado com a escassez de recursos e outras responsabilidades, por exemplo, os ativos de iluminação pública. O momento é de unirmos, trocar experiências e buscar melhorias para os nossos municípios. Na vice-presidência ao lado do Dr. Welington, tenho certeza que será possível acompanhar de perto essas necessidades e atender aos anseios da população, além de corresponder às expectativas dos demais prefeitos da microrregião”.

PARTICIPAÇÃO

Participaram da reunião os prefeitos de Caratinga, Welington Moreira, o “Dr. Welington”; Entre Folhas, Ailton Silveira Dias, o “Ailtinho”; Dom Cavati, José Santa Júnior, o “Juninho da Saúde”; Inhapim, Marcio Elias de Lima, o “Marcinho da Farmácia”; Imbé de Minas, Marcos Antônio do Carmo, o “Marquinho da Farmácia”; Santa Rita de Minas, Adenilson Lucas (interino); Ubaporanga, Dirceu Marques de Oliveira, o “Dirceu”; Bom Jesus do Galho, William Batista de Calais, o “William Motos”; São Sebastião do Anta, João Batista Vinha, o “João do Jésus”; São João do Oriente, Joaquim Coelho, o “Véio” e Vermelho Novo, Geraldo José do Carmo, o “Ge”.