Transição de governo em Inhapim

Administração 2013/2016 deixa obras, recursos e bens para o novo governo

INHAPIM – A administração 2013/2016 em Inhapim, comandada pelo prefeito Hamilton Chagas Filho (Bó) e equipe, deixa para o novo governo: salários em dia, 13º pago, bens patrimoniais, frota renovada, recursos em conta e importantes obras prontas e pré-concluídas. Diferente do cenário encontrado pela administração, ao receber a prefeitura em 2013, a gestão deixará mobiliários e computadores em perfeito estado, além de posto de saúde funcionando normalmente, com estoque de medicamentos, móveis novos, prédios novos e reformados. Em 2012, foi necessário a equipe fazer registro de ocorrência e auditoria ao encontrar uma frota com veículos sucateados e os prédios do paço municipal e posto de saúde sem móveis, sem computadores e ar-condicionado, além dos salários em atraso. Desta vez, a equipe e o atual prefeito atuaram de forma diferente, acompanhando e documentando os pertences que serão entregues à nova equipe administrativa. O destaque do governo em transição são os mais de R$ 1 milhão recebidos através da Repatriação do Governo Federal.

Na Saúde, de acordo com a Secretária, Geisiane Santos, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e postos de saúde serão deixados móveis, equipamentos médicos adquiridos pelo governo municipal, materiais e medicação para pronto-atendimentos. “Entregaremos a Saúde em perfeito estado e funcionando, para não prejudicar e para que o povo não fique sem atendimento. Pois, diferente do que nos ocorreu, é inaceitável que a Saúde pare de funcionar ou atrase a abertura dos postos. É obrigação do prefeito e nós vamos cumpri-la.”, afirmou a secretária. A Saúde conta também com novos veículos para o Programa Saúde da Família (PSF) e quatro ambulâncias, adquiridos pela atual administração, que serão deixadas ao setor. Além disso, serão deixados em conta mais de R$ 200 mil para compra de novos mobiliários para a saúde.

A Secretaria de Educação contemplou várias escolas municipais com reformas e mobiliários novos, além de novos materiais didáticos para os professores. Dentre as escolas reformadas estão Macadame, Santo Antônio do Alegre, Taquaral, Ione Ambrosina de Siqueira (sede) e a Creche Lar das Crianças. A secretária Nilda Viana destacou os cinco novos ônibus escolares e o veículo exclusivo para merenda escolar, recebidos nesta gestão, que também serão deixados.

As obras – setor que funcionou a todo vapor, durante todo o mandato do prefeito Bó – terá 10 novas aquisições entre veículos, máquinas e equipamentos que serão agregados à frota dos veículos municipais. Além de uma extensa lista de obras concluídas, porém não inauguradas (devido ao curto prazo para transição).

Dentre as obras prontas estão oito pontes: uma no distrito de Santo Antônio do Alegre, uma no Novo Horizonte, uma no Córrego dos Bernardos e duas no Córrego São Silvestre, uma no Centro de Inhapim e duas no Córrego Santo Antônio. Calçamento de ruas nos distritos Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Alegre, Bairro das Flores, Santa Cruz e Bairro Durval. Reforma da quadra poliesportiva do Bairro Santo Antônio e do Ginásio Poliesportivo em Inhapim. E as UBSs dos distritos Macadame, Novo Horizonte e Bom Jesus do Rio Preto e as UBSs dos Córregos dos Januários e São Silvestre.

Ficarão obras inacabadas, mas com emendas já aprovadas, aguardando apenas os recursos finais para conclusão: Creche do Bairro Santo Antônio; Pavimentação de Ruas no Bairro dos Moreiras, Vila Dona Mitinha, Bairro Donazinha e Bairro Esperança; Ponte do “Clube DusBão”, UBS’s do Tabajara, Bairro das Flores, Bairro Santo Antônio, São José do Peixe; São Tomé. Todas estas obras foram iniciadas no atual governo e à nova administração ficará apenas a responsabilidade de finalizá-las após a chegada dos últimos recursos, já aprovados e inaugurá-las, entregando à população.

Além destas significativas obras o governo municipal realizou também, várias melhorias sanitárias domiciliares em diversas comunidades rurais, implantou a telefonia móvel em oito distritos: Jerusalém, Novo Horizonte, Itajutiba, Macadame, Bom Jesus do Rio Preto e São Tomé, investiu em segurança pública, fornecendo apoio com a doação de duas novas viaturas para PMMG, além da reforma e ampliação da sede do Quartel de Inhapim.

Em quatro anos o governo, também, realizou importantes ações ligadas aos setores de saúde como “Ver Minas” e “Mamografia Móvel”, reabertura do bloco cirúrgico do Hospital São Sebastião. Na Assistência Social, houve modernização na frota de veículos com cinco novos veículos, incluindo o suporte ao Conselho Tutelar. Destaque para implantação do Abrigo Infantil Municipal, em parceria com o Ministério Público da Comarca; as centenas de cursos profissionalizantes e oficinas e a Escola Móvel Sesi/Senai.

Sobre salários e recursos de acordo com nota oficial da Secretaria do Tesouro Nacional, os municípios deveriam receber no dia 29 de dezembro 2016 repasse de Fundo de Participação dos Municípios (FPM) relativo à repatriação de ativos. Contudo devido decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) o repasse só ocorreu em 30 de dezembro 2016, data em que os bancos fecharam para balanço, e sem o expediente bancário a utilização dos recursos ficaram para o dia 02 de janeiro de 2017.

O valor a ser repassado para o município de Inhapim foi destinado para pagamento de parte de seus servidores. A Prefeitura de Inhapim pagou os servidores lotados na educação, nos programas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e Fundo Nacional da Saúde (FNS) que já tiveram seus salários creditado entre os dias 28 e 29 de dezembro de 2016. Quanto aos salários dos servidores lotados nas secretarias de Administração, Fazenda, Planejamento, Esporte, Obras, Agricultura e parte dos servidores da Saúde e Assistência Social terão seus salários depositados a partir do dia 02 de janeiro de 2017 quando os recursos que seriam creditados em 29 de dezembro 2016 estarão disponíveis para movimentação.

Os salários não creditados em 2016 somam cerca de R$ 535 mil de forma que o crédito geral, que totaliza mais de mais de R$ 1 milhão e que estará disponível no próximo dia 02 de janeiro, garante o pagamento desses servidores e ainda sobrarão recursos em conta para que a nova administração possa trabalhar.

A realização de todas estas ações e as atitudes do governo 2013/2016 deixará marcas ao legado das gestões municipais e à cidade de Inhapim.