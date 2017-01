Estudantes caratinguenses aprovados em mestrado na UFV

Alunos de Engenharia Ambiental e Sanitária do UNEC passam em três dos departamentos mais concorridos da Universidade Federal de Viçosa

DA REDAÇÃO – Chegando ao fim de 2016, três alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) receberam os resultados tão esperados: a aprovação em algumas das pós-graduações scricto sensu mais concorridas e desejadas do país, na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Representando o município de Caratinga no mercado de trabalho e, agora, no campo científico, esses estudantes receberão bolsa auxílio para se especializarem onde vários de seus professores já passaram também.

Um deles, que pode falar com propriedade sobre isso, é o professor Kleber Ramon Rodrigues, com formação em Engenharia Ambiental pelo UNEC, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutor pela UFV. Ele e o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do UNEC, Leopoldo Concepción Loreto Charmello, cursaram o doutorado no mesmo departamento de pesquisas onde um dos aprovados foi classificado. Para Kleber, é um orgulho ver que o UNEC já colhe frutos de um curso recentemente criado, pois conhece de perto a qualidade da instituição pública de Viçosa e também não tem dúvidas do ensino oferecido pelos professores de Engenharia em Caratinga.

“O resultado para o UNEC é excelente, reforça a qualidade do nosso ensino. Eu estudei na UFMG, na UFV, conheço os critérios e sei que são rigorosos no processo seletivo dos pós-graduandos. Isso nos deixa tranquilos quanto ao que estamos oferecendo aqui. Temos professores de excelência, muitos são doutores, inclusive o corpo docente dos cursos de Engenharia do UNEC está entre os mais qualificados da região. E esses três alunos estão indo para uma instituição de renome internacional, que publica nas melhores revistas do mundo, são os departamentos mais concorridos do Brasil nessa área”, afirma Kleber Rodrigues.

Uma das atribuições dos alunos a esses resultados de sucesso é o Setor de Projetos e Serviços da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) – mantenedora do Centro Universitário – que abre portas para alunos estagiários e recém-formados. Atualmente, o departamento oferece serviços de consultoria, subsídio técnico a projetos públicos de planejamento urbano, hídrico, ambiental, entre outros. Segundo o professor Kleber, também engenheiro da equipe, o Setor hoje participa de licitações de todo o Brasil.

“Nosso aluno se forma e já tem um mercado de trabalho onde ele pode melhorar sua qualificação e colocar em prática o que aprendeu na faculdade, é uma geração de mão de obra para o país inteiro. Um dos serviços que o Setor de Projetos está entregando agora são os 73 Planos Municipais de Saneamento Básico de três Bacias Hidrográficas do Rio Doce, trabalhando com tratamento de esgoto, resíduos sólidos, abastecimento de água e drenagem das chuvas. E já estamos pensando em mandar nossos alunos para outros países, essa possibilidade existe e está bem próxima de acontecer, basta os alunos terem interesse de irem para o exterior”, conclui ele.

O estudante e pesquisador Athos Alves Vieira é uma testemunha das experiências proporcionadas pelo Setor de Projetos, ele foi estagiário por dos semestres e, em seguida, foi efetivado como funcionário. Agora, com um currículo extenso, ele segue com seus colegas para o mestrado na UFV. “O Setor de Projetos foi uma aquisição das engenharias do UNEC que veio para abraçar os alunos, tem dado muita oportunidade para quem está iniciando seu curso, assim como para os que estão se formando. O Setor agrega valor ao nosso currículo, além de trazer serviços para a equipe de profissionais da Fundação e levar o nome da instituição para outros cantos do país”, defende.

Aline Gomes Ferreira

A estudante Aline Gomes se formou na primeira turma de Engenharia Ambiental e Sanitária do UNEC, e agora passou na sexta colocação para mestrado em Engenharia Agrícola, na área de Concentração em Recursos Hídricos. Segundo ela, o incentivo dos professores do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária para a produção de pesquisas científicas foi fundamental para que ela obtivesse bons resultados nas aprovações em pós-graduação.

“Eu já tenho uma especialização nessa área e quis continuar no campo científico, para trabalhar com recursos hídricos. Atualmente trabalho no Setor de Projetos e Serviços da FUNEC e pretendo continuar me aperfeiçoando para me manter na instituição. É um papel muito importante para nós que está representando o UNEC na UFV, estou muito orgulhosa, até porque o nosso curso aqui é ainda muito novo. É uma responsabilidade, farei o meu melhor”, ela argumenta.

Athos Alves Vieira

Já o engenheiro Athos Vieira passou em terceiro lugar para o mestrado dentro da própria Engenharia Ambiental e Sanitária, agora no Departamento de Solos, o mesmo em que seu professor Kleber adquiriu seu título de doutor. Ele foi classificado no primeiro grupo, que irá tratar de Pedologia e Pedometria.

“A escolha desse departamento para seguir no mestrado foi devido à minha vivência aqui no UNEC e à influência dos meus professores, Leopoldo e Kleber. E eu sempre buscava fazer meus trabalhos acadêmicos voltados para essa área, fiz muitos trabalhos de campo, estagiei e trabalhei como contratado no Setor de Projetos, então todas essas experiências me ajudaram a chegar nesse resultado”, ele diz.

Luís Henrique Teixeira

Outro destaque do UNEC é Luís Henrique Teixeira, também da Engenharia Ambiental, mas aprovado para mestrado em Engenharia Civil, com ênfase em Saneamento Básico. “Eu entrei na área de Engenharia Ambiental, primeiramente, porque acho que um setor promissor no mercado, está sendo cada vez mais relevante. Mas sempre tive dúvidas entre Ambiental e Engenharia Civil. Agora, com o mestrado, consegui associar um ao outro. E o incentivo dos professores do UNEC me inspiraram para isso, principalmente o professor Marcus Magalhães, que me ajudou inclusive a fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, também fundamental para que eu conseguisse essa classificação”, conta. O professor e engenheiro agrônomo Marcos Alves de Magalhães é ex-docente da UFV e, atualmente, ministra aulas no curso de Engenharia Ambiental do UNEC.