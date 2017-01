Prefeito faz novas nomeações

CARATINGA- Após anunciar a nomeação de Marlete Pereira dos Santos, secretária de Educação, Cultura e Esporte; Pedro Pereira Lomar, secretário de Planejamento e Fazenda; Giovanni Corrêa da Silva, secretário de Saúde; Dilma Lopes Gonçalves Administração e Desenvolvimento Econômico; Sônia Gomes de Freitas, secretária de Desenvolvimento Social; procurador geral do município, Tulio Antônio de Sena Ramos e chefe de gabinete, Hernandes Huebra; o prefeito Dr. Welington fez outras nomeações que já estão disponíveis do Diário Eletrônico do Executivo.

Foram nomeados para o cargo de superintendente de Meio Ambiente, símbolo CC-4, Silas de Carvalho e Silva; tesoureiro, símbolo CC-4, Flavio José Gonçalves Valentim; diretor do departamento de tributação, símbolo CC-3, Alexander

Mendes de Matos; superintendente de Tributação, símbolo CC-4, José Geraldo Cristino e assistente jurídico, símbolo CC-4, Ranulfo Moreira Cunha Filho.

Durante sua posse, Dr. Welington iniciou que trabalhará inicial com apenas cinco secretarias e avaliará a necessidade de mais nomeações. As pastas de Obras, Meio Ambiente e Agricultura serão trabalhadas com superintendentes, tendo a responsabilidade direta do prefeito.