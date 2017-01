Ministério da Saúde libera recursos para Caratinga

Valores serão distribuídos para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil

CARATINGA- O Ministério da Saúde autorizou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a liberação de R$ 848.745 em recursos anuais para custeio de ações na área de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar em Caratinga. Os valores serão destinados ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) e à habilitação do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi).

O primeiro documento assinado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros considerou a Portaria de 27 dezembro de 2016, que habilita leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e Canguru (UCINCa), no HNSA. Será destinado o montante anual de R$ 463.185; sendo R$ 315.360 para UCINCo e R$ 147.825 para UCINCa.

Já o segundo documento estabelece recurso anual de R$ 385.560 para funcionamento do CAPSi, inaugurado em julho de 2015, situado a Rua Coronel Antônio Salim, 207, atrás do CTC, no Bairro Dário Grossi. Trata-se de um serviço de atenção diária destinado ao atendimento de crianças e adolescentes (crianças a partir de três anos e jovens de até 18 anos), comprometidos psiquicamente. Estão incluídos nessa categoria os portadores de psicoses, neuroses graves e todos aqueles que por sua condição psíquica, estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais.

A transferência, regular e automática, do montante estabelecido será destinada ao Fundo Municipal de Saúde de Caratinga, em parcelas mensais.