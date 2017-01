Prefeitura convoca agentes de saúde e auxiliares de campo

De acordo com o executivo, funcionários desviados de função e/ou cedidos para outras secretarias geram contratações desnecessárias de servidores

CARATINGA- O prefeito recém-empossado Dr. Welington, já emitiu seus primeiros decretos de governo. Dois deles determinam que, todos os agentes de saúde e auxiliares de campo devem se apresentar ao secretário de Saúde, no prazo de 24 horas. Os secretários municipais que tenham em seu quadro de pessoal estes tipos de servidores devem no mesmo prazo determinar seu retorno a Secretaria de Saúde.

O prefeito considerou a necessidade de servidores na área de saúde, especificamente para os cargos de agente de Saúde e auxiliar de campo, que se encontram “desviados de função e/ou cedidos para outras secretarias”. Ainda de acordo com o documento assinado por Dr. Welington, isso acaba gerando “contratações desnecessárias de servidores”.

DENGUE

Com a chegada do verão, o Governo Federal intensifica sua atuação contra o mosquito transmissor da Zika, Chikungunya e Dengue. Para reforçar a prevenção, o Ministério da Saúde vai repassar a todos os municípios brasileiros e ao Distrito Federal R$ 152 milhões extras destinados as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Para os 853 municípios de Minas Gerais, serão destinados R$ 16,7 milhões ao enfrentamento ao vetor.

O número de casos das doenças provocadas pelo mosquito foi considerado preocupante no ano passado. Em março de 2016, pela elevação do número de casos notificados superando a frequência esperada de ocorrência em um determinado local e em um espaço de tempo, o município de Caratinga enfrentou uma epidemia de Dengue. A situação de emergência em saúde pública foi decretada, considerando ainda que houve uma notificação de um caso suspeito de morte por Dengue Grave, que aguardava confirmação sorológica pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Após alguns meses os casos diminuíram e de acordo com o consolidado do Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), realizado de 17 a 20 de outubro de 2016, o município passou a ser considerado com médio risco para epidemia. O risco de epidemia está vinculado diretamente ao índice de infestação predial, o qual no município de Caratinga segundo este Levantamento ficou em 1,1 %. De 0 a 0,9 % é considerado baixo risco de epidemia; de 1 a 3,9 % é considerado médio risco de epidemia e acima de 4 % considera-se alto risco de epidemia.

Foram 1.702 domicílios visitados, sendo 18 com Aedes Aegypti. A maioria dos criadouros para o mosquito foi localizada em caixas d’água ligadas a rede (elevada), em 11 residências, o que corresponde a 61,1% do total. Em seguida, depósitos ao nível do solo: consumo doméstico (Barril, tina, tonel, tambor, tanque, poço, cisterna,) e em seguida, em depósitos fixos: tanques/depósitos em obras, borracharias e hortas, calhas e lajes em desníveis, sanitários em desuso, piscinas não tratadas, fontes ornamentais, floreiras em cemitérios, cacos em muros, toldos, peças de arquitetura; sendo quatro residências.

Para este ano é recomendado que os municípios continuem com as ações. Por isso, os agentes e auxiliares de campo convocados poderão contribuir para intensificar os trabalhos de combate ao mosquito.