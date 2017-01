Comissão Especial administrará HNSA pelo período de um ano

Equipe responsável por intervenção administrativa será composta por membros do Ministério Público do Estado, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais e Secretaria de Estado de Saúde

CARATINGA- Recentemente, o presidente da mesa diretora do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), dom Emanuel Messias de Oliveira, confirmou a intervenção do Estado no hospital. A proposta teve à frente o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAO-Saúde), promotor de Justiça Gilmar de Assis.

De acordo com dom Emanuel, o Estado tem uma impressão “muito ruim” da gestão do hospital. “A mentalidade do Estado é que o hospital não está fazendo uma boa gestão, apesar de nós termos levado um pacote bem grosso, mostrando tudo que está acontecendo, com uma transparência muito grande de todos os dados. A proposta foi de uma intervenção consensual, com uma participação nossa; inclusive pedindo que nós reuníssemos a diretoria do hospital e déssemos o assentimento. Se não aceitássemos, haveria uma intervenção judicial. Lógico que de qualquer maneira iríamos aceitar de maneira consensual”, disse.

O DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), para saber mais detalhes sobre o assunto. De acordo com a Secretaria, no dia 19 de dezembro, ocorreu uma reunião da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dirigentes do HNSA, em que a atual direção aceitou a intervenção administrativa do Ministério Público, juntamente com a SES-MG, sendo que uma das ações é a realização de uma auditoria.

Como desdobramento da reunião, foi formalizado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), visando a criação de uma Comissão Especial para administrar o Hospital por um prazo de um ano, prorrogável pra mais um ano. A comissão será composta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPE-MG), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS-MG) e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o prazo para sua instalação começou a contar ontem, devido ao recesso do Ministério Público. Até o fechamento desta edição não havia informação se a equipe já havia chegado ao HNSA.