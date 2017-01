Dupla é procurada por roubos e tentativa de homicídio

DA REDAÇÃO – Uma dupla de bandidos está sendo procurada pela Polícia acusada de cometer uma série de roubos e também por tentativa de homicídio. Os fatos foram registrados nessa segunda-feira (2).

A primeira vítima, 28 anos, acionou a Polícia Militar e disse que estava na rodovia que liga Ubaporanga a Imbé de Minas esperando por seu sobrinho, quando surgiram dois indivíduos em uma motocicleta preta e anunciaram o assalto. Conforme a mulher, os bandidos trajavam calças jeans e camisas escuras, mas um deles é moreno escuro, tem cerca de 1,80 m de altura, é magro, e foi ele que estava armado. Os marginais tomaram 50 reais e um celular da vítima e fugiram sentido a Imbé de Minas.

Durante a fuga, na região do Córrego dos Barros, os bandidos encontraram um jovem pilotando sua motocicleta Honda CG 150, placa OMA 8999. Os marginais tomaram esse veículo e deixaram para trás a moto que eles estavam usando, a Honda CG 125, placa HME 6022, que posteriormente acabou sendo recolhida pela PM. Foi constatado que tal veículo tinha sido roubado na cidade de Inhapim e a vítima reconheceu um dos autores.

Após mais esse crime, os autores seguiram rumo a Ubaporanga. Depois foram até Inhapim, onde tentaram mais um roubo, mas não obtiveram êxito. Por volta das 22h, os militares foram avisados a respeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no Córrego dos Augustos, distrito de São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga. No local, uma testemunha disse aos militares que dois indivíduos chegaram numa motocicleta e roubaram a Honda CG 125 FAN, placa OPG 3468, que pertence ao seu irmão, além de documentos pessoais. Porém tais documentos foram encontrados na estrada que liga Ubaporanga a São José do Batatal.

A testemunha relatou também que um dos bandidos atirou contra seu irmão e o tiro acertou o peito da vítima, que foi conduzida ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, sendo encaminhado para o bloco cirúrgico devido a gravidade do ferimento.

A PM promoveu rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.