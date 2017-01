Empresário caratinguense é assassinado no Vale do Jequitinhonha

DA REDAÇÃO – Na manhã de ontem, o empresário caratinguense Aldo Luiz Keller Facchini foi assassinado na zona rural de Caraí, município do Vale do Jequitinhonha. Aldo era dono de uma empresa de extração mineral localizada naquela região.

Segundo o sargento Inimar, da Polícia Militar do município de Catuji e responsável pelo atendimento da ocorrência, o fato aconteceu por volta das 9h30 desta terça-feira (3). Através de contato telefônico, o sargento contou que uma testemunha, que trabalhava com Aldo, ligou informando que o empresário havia sido assassinado no Córrego da Onça, zona rural de Caraí. Quando os militares chegaram ao local encontraram o corpo de Aldo caído ao lado do carro. O

cadáver estava de barriga para cima. Duas pessoas que trabalhavam com Aldo, e que também eram amigas do empresário, estavam no carro. Elas contaram à polícia que os três tinham ido ao garimpo onde permaneceram por dez minutos e quando retornavam, a cancela (porteira) estava fechada. Assim que Aldo parou o carro, um homem de estatura mediana e que usava óculos escuros, saiu da vegetação e disse: “perdeu, sai do carro”. Aldo e os dois colegas de trabalho desceram e o autor mandou que eles seguissem andando sem olhar para trás, mas disse a Aldo o seguinte: “você não brancão, você fica”.

Ainda segundo o sargento Inimar, as outras duas pessoas que estavam com Aldo andaram por aproximadamente 50 metros, quando ouviram três estampidos e resolveram voltar. Os colegas de Aldo o encontraram já morto e com três tiros na cabeça.

Dois tiros atingiram a parte de trás da cabeça de Aldo e um foi disparado à queima-roupa em seu olho direito. Do empresário foram levados o iPhone e o relógio, podendo ser latrocínio, roubo seguido de morte. No entanto o crime será investigado pela Polícia Civil, já que pode ter sido uma execução, pela forma que o empresário foi assassinado.

O corpo do empresário foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Teófilo Otoni. Até o final dessa edição a informação era que o corpo seria velado e sepultado em Caratinga, porém sem confirmação de horário. A previsão era que o traslado ocorresse durante a madrugada dessa quarta-feira (4).

Aldo deixa a esposa e um filho.