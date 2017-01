Uma explosão de reações químicas! Por que estudar bioquímica?

* Raquel Xavier Ligeiro Dias

Nós somos frutos de uma explosão de reações químicas! Bioquimicamente, o nosso corpo é composto por elementos químicos: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre; também denominados, elementos geradores da vida. A partir da interação desses elementos formaram-se quatro principais compostos biológicos responsáveis por nos fornecer energia para as nossas atividades diárias; outros relacionados à estruturação de nossas células e até mesmo moléculas informacionais, ou seja, moléculas que contém a informação de como orientar a síntese novas moléculas. São eles: carboidratos, lipídeos (gorduras), proteínas e ácidos nucleicos. A ciência que estuda as bases químicas da vida e como os fenômenos biológicos são sediados nas células é denominada Bioquímica.

A disciplina de Bioquímica é um conteúdo que compõem o ciclo básico dos cursos da área de saúde, muitas das vezes os acadêmicos fazem o seguinte questionamento: ‘Por que estudar Bioquímica em um curso da área da saúde?’ A resposta é bem simples: tudo que ocorre no organismo pode ser explicado através de mecanismos bioquímicos.

Tomando como exemplo, o infarto agudo do miocárdio (IAM). O infarto agudo do miocárdio é uma síndrome clínica resultante do fluxo arterial coronariano deficiente para uma determinada área do miocárdio, ocasionando morte celular e necrose. Como consequência da morte celular ocorre o extravasamento de enzimas e proteínas características para a corrente sanguínea, estas são chamadas de marcadores bioquímicos do IAM. Normalmente, encontramos uma pequena concentração de enzimas no plasma atribuída à renovação celular e outras se encontram inativas. Em casos de lesão, há um aumento sérico desses marcadores e estes são capazes de juntamente com a clínica do paciente identificar o órgão ou tecido lesionado; assim como, permitem acompanhar a evolução do tratamento.

Esse é apenas um exemplo da aplicação do conhecimento de Bioquímica. Dessa maneira, o profissional da área de saúde deverá estar apto a fazer correlações entre as estruturas e reações químicas com as mais variadas situações e patologias.

O entendimento dos distúrbios metabólicos ou a interpretação de exames clínicos demandam o uso do conhecimento discutido em disciplinas como a Bioquímica. Para alguns pesquisadores o sucesso do aprendizado de Bioquímica aplicada à área de Saúde está na capacidade de integração do conhecimento básico ao clínico.

* Raquel Xavier Ligeiro Dias possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas- MG. Especialista em Biotecnologia pela Universidade Federal de Lavras- MG. Mestre em Ciências Naturais e da Saúde pelo Centro Universitário de Caratinga- UNEC. Docente e pesquisadora dos cursos vinculados ao Instituto de Ciências da Saúde: Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Medicina do Centro Universitário de Caratinga- UNEC. Editora Executiva da Revista de Ciências da FUNEC Editora

