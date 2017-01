UNEC promove campanha e e sorteia tablet

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga está cada vez mais presente na Internet, próximo de seus alunos e da comunidade, através das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. E para conhecer um pouco sobre seu público, o Departamento de Comunicação (DECOM) promoveu a campanha #UNECnasredes, que mobilizou os internautas para saber o que eles estão pensando e como avaliam essas páginas institucionais. Ao final, os participantes da pesquisa ainda concorreram a um tablet e o sortudo foi Wagner José Grosse.

“Estar presente nas redes sociais é muito importante. Hoje, a Internet é uma ferramenta fundamental para divulgar a marca. A gente percebe que o UNEC tem trabalhado muito bem nisso, além de oferecer um ótimo ensino. E eu nunca ganhei nada, para mim foi uma surpresa agora ganhar esse tablet, fechando 2016 com chave de ouro”, conta Wagner, que é estudante do 2º período de Educação Física na instituição.

Os resultados revelaram que a rede Instagram recebe visitas de 70% do público, sendo assim a mais acessada entre as demais. Outro dado relevante diz sobre a finalidade das navegações: a maioria – 91% dos participantes – utiliza algumas ou todas as páginas para fins de estudos, enquanto os demais buscam se informar, comunicar-se com amigos ou nunca pensaram a respeito. Quanto ao conteúdo que é veiculado, cerca de 60% prefere ver notícias da atualidade e cobertura de eventos, lançamentos de livros e acontecimentos ligados ao ambiente acadêmico do UNEC.

Segundo a coordenadora do DECOM, Solange Martins Araújo Abreu, a pesquisa foi pensada para um relacionamento mais próximo entre a instituição e a comunidade. “Nosso propósito é conhecer as pessoas que acessam nossas redes, saber o que pensam e o que esperam do nosso trabalho. Afinal, estamos aqui para ajudá-los e sermos parceiros, para fornecer informação com qualidade e eficiência, para entreter sem deixar de lado nosso compromisso com uma educação transformadora. Somos todos comunicadores e quem se comunica busca entender e se fazer entender pelo outro”, ela argumenta.