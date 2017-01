Desacordo por causa de show termina com três baleados em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Uma confusão foi registrada em Piedade de Caratinga na madrugada de sábado (31/12) após um show. Três pessoas foram baleadas e a Polícia Militar já identificou o suspeito Tiago Barbosa da Silveira. O motivo seria justamente um desacordo comercial sobre o evento.

A Polícia Militar foi informada que havia na Rua Oscar Honório uma pessoa atingida por disparos de arma de fogo e que Tiago seria o autor. A denúncia também apontava que o suspeito fugiu em um veículo Astra sentido a cidade de Ipanema. A equipe da PM foi até o local e encontrou Ronildo Moreira Santos, que estava ferido e caído no quintal da casa onde reside Tiago. A vítima foi socorrida por uma ambulância de Piedade de Caratinga e levada ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM), em Caratinga. Em seguida, os militares foram até a Praça Adriano Sabino, onde estavam outras duas vítimas: Welington Rodrigues Moreira dos Santos e Wemerson Lopes de Oliveira.

Os militares conversaram com testemunhas, que disseram que a motivação teria sido um desacerto que os envolvidos tiveram durante a realização de um show artístico, e que após o show as vítimas teriam pegado pedaços de pau para agredir Tiago, momento em que teriam sido baleadas.

AS VÍTIMAS

Conforme equipe da PM, Ronildo apresentava duas perfurações, sendo uma na face e a outra no ombro; Wemerson foi atingido na coxa esquerda, enquanto Welington foi alvejado no braço direito e na região das costelas. Outro jovem também foi envolvido na confusão, porém ele sofreu apenas corte na mão direita.

Durante a confecção do Boletim de Ocorrência, o proprietário da casa onde Tiago reside atualmente procurou a PM e disse que fez contato telefônico com o suspeito e ele teria admitido que realmente teve desentendimento com as vítimas e que elas foram até sua casa portando pedaços de madeira e tentaram arrombar portas e janelas. Temendo pela integridade física de sua família que estava no interior da residência, Tiago efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas, inclusive deixando uma delas baleada em seu próprio quintal.

Conforme essa testemunha, Tiago também contou que enrolou a arma numa blusa e a deixou próxima a uma placa de trânsito na saída de Piedade de Caratinga para Ipanema. Os militares foram ao local e recolheram o revólver calibre 38.

A PM fez rastreamento, mas Tiago não tinha sido detido até o final dessa edição.