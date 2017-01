Irmãos morrem afogados em Cordeiro de Minas

DA REDAÇÃO – Uma guarnição de Ipatinga, do Corpo de Bombeiros Militares, registrou na tarde deste domingo (1°), o afogamento de dois irmãos, em uma represa localizada no distrito de Cordeiros de Minas, em Caratinga. Os mortos são Leandro Vieira Almeida, 18 anos, e Marília Vieira de Almeida, 14.

O afogamento aconteceu por volta das 16h, como registrou os bombeiros de Ipatinga acionados pelos colegas de Caratinga. Assim que chegou a equipe ao local do afogamento, os populares já havia resgatados os corpos dos irmãos afogados.

As testemunhas relataram que Marília começou a se afogar quando se banhava na água da represa. Leandro, ao notar a irmã se afogando, pulou no lago para salvá-la, porém acabou também se afogando. Os corpos foram removidos para o Instituo Médico-Legal (IML) após o registro do caso.

BUSCAS

Na manhã de ontem, as buscas dos bombeiros recomeçam para localizar José Batista de Souza, de 38 anos, desaparecido deste às 17h30 de domingo (1º). Ele e os amigos passaram o dia de domingo na margem da lagoa do Piau, na zona rural de Caratinga.

Os militares dos bombeiros realizaram as primeiras buscas na lagoa, apesar de ninguém ter visto João Batista entrar na água ao desaparecer. Devido ao horário, com o dia já escurecendo, a equipe encerrou a procura ao desaparecido e recomeçando na manhã de ontem.