Padrasto é preso após agredir enteada

Criança é autista e mãe acredita que as agressões seriam frequentes

SANTA RITA DE MINAS – Luiz Marques Pacheco Júnior, 19 anos, foi preso na noite deste domingo (1º) acusado de agredir a enteada, 6 anos, que é autista. O crime aconteceu na Rua dos Pioneiros, centro, em Santa Rita de Minas.

A Polícia Militar foi procurada pela mãe da vítima. A mulher disse que gravou um vídeo pelo celular e as imagens mostram Luiz dando um chute fortíssimo na filha e depois ele pega no pescoço da menina. A mulher acrescentou que desconfia que a filha vinha sofrendo agressões há um ano e que essa desconfiança é devido aos constantes hematomas no corpo da criança. Ela ainda afirmou que há um ano houve um incêndio em sua residência e a filha sofreu queimaduras na perna. A mãe disse que no momento estavam apenas Luiz e a criança no imóvel e que hoje acredita que foi um ato criminoso.

A PM foi ao local e prendeu Luiz Marques, conduzindo-o para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Conforme os militares, diante das evidências, o acusado confessou o crime.

O padrasto conversou com a imprensa e afirmou que perdeu o controle. Luiz disse que essa perca de controle já aconteceu antes, mas que não houve agressão. “Venho passando por muitos problemas pessoais que tem me deixado nervoso. Isso não justifica eu ter agredido, mas não sei explicar o que está acontecendo comigo”. Sobre o incêndio citado pela mãe da vítima, Luiz contou que houve um curto-circuito e foi ele quem socorreu a criança.