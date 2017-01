Jovem que estava desaparecida é encontrada morta em Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – Foram dias de aflição, mas que terminaram de forma trágica. Na manhã do último sábado (31/12) o corpo de Rafaela Emília dos Anjos, 22 anos, foi encontrado no Córrego dos Crioulos, zona rural de Bom Jesus do Galho.

O corpo da jovem foi encontrado por populares em um matagal. Conforme uma das pessoas que localizou o cadáver, ela tinha saído para procurar um animal quando viu o corpo no meio do mato, então fez contato com um vizinho, que acionou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, na quinta-feira (29/12), o pai de Rafaela tinha feito o registro do desaparecimento da filha. Ele contou que Rafaela passava por uma forte depressão e já havia tentado se suicidar. A jovem também chegou a ficar internada, mas deixou o tratamento e foi morar sozinha. De acordo com o pai, Rafaela fazia uso de remédios controlados, álcool e drogas.

A perícia esteve no local e encontrou o corpo de bruços e caído perto de uma cerca de arame. O cadáver estava em avançado estado de decomposição. Não foi possível identificar a causa da morte e o corpo seguiu para o Instituto Médico-Legal de Caratinga para demais trabalhos da perícia.

Durante atendimento, a PM foi procurada por uma pessoa que morava junto de Rafaela, tendo ela afirmado que jovem tinha o hábito de usar lâminas para se cortar e que dizia que iria se matar. No dia em que saiu de casa, a jovem teria dito que iria com o namorado para uma cachoeira e que estava muito feliz. A PM ainda recebeu várias denúncias relatando que esse namorado foi a última pessoa a estar com Rafaela.

O namorado se apresentou a PM e disse que realmente haviam planejado irem a Cachoeira, mas que acabaram desistindo. O jovem contou que depois não sabe que rumo tomou Rafaela e que ele ficou passeando de bicicleta com um primo e que chegou até sofrer uma queda, tendo sido atendido no hospital de Bom Jesus do Galho.