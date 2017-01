Padrasto mata enteado em Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – Adelmir Alves de Faria, 56 anos, está sendo procurado pela Polícia acusado de ter matado o seu enteado João Pedro Gomes, 21 anos. O crime aconteceu na Rua Antônio Lino Viana, no Povoado do Galho Velho, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e encontrou a vítima caída ao chão e não apresentava os sinais vitais. A perícia foi acionada e constatou uma perfuração no peito de João Pedro, além de um corte no braço esquerdo, provavelmente causados por golpes de faca.

Uma testemunha disse que Adelmir estava em um bar quando João Pedro chegou e começou a xingá-lo e também empurrou o padrasto. Conforme a testemunha, Adelmir não respondeu as ofensas e foi para casa.

A esposa de Adelmir, que é mãe de João Pedro, também foi ouvida pelos militares. Ela contou que o marido chegou em casa e se apossou de uma faca e disse que acabaria com a vida de João Pedro. Assim que a vítima chegou à residência, novamente xingou o padrasto, que desferiu dois golpes contra enteado, que tentou correr, mas caiu e morreu do lado de fora da casa.

A PM fez rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.