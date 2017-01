Final de semana violento nas estradas que cortam a região

DA REDAÇÃO – O último final de semana foi considerado violento nas estradas que cortam a região. Duas mortes foram registradas na BR-116, sendo uma em Ubaporanga e outra em Vilanova, distrito de Manhuaçu. Outra vítima se encontra ferida e seu estado é considerado grave.

UBAPORANGA

Um acidente registrado na madrugada de sábado (31/12) no km 517 da BR-116, em Ubaporanga, deixou uma pessoa morta e outra ferida. A colisão envolveu uma motocicleta, placas de Caratinga, e um Fiat Uno, placas de Ubaporanga.

O motociclista Cleiton Coelho Damásio, 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Pronto Atendimento Microrregional (PAM), em Caratinga. Evandro Henrique Gomes, que viajava na garupa da moto, sofreu fraturas nas pernas e foi levado ao PAM pelos bombeiros. Já o motorista fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência e um laudo irá apontar as causas do acidente.

No mesmo local outra colisão aconteceu devido ao trânsito lento. Um carro, placas de Caratinga, bateu na traseira de outro veículo, porém não houve vítimas nessa colisão.

VILANOVA

Anderson Vieira de Souza, 22 anos, que residia em Santa Bárbara do Leste, morreu em um acidente no km 585,5 da BR-116, em Vilanova, no início da noite deste domingo (1º).

Segundo o registro da PRF, Anderson Vieira e Lucas Leite seguiam numa motocicleta Honda CG Titan sentido a Caratinga quando numa curva invadiram a contramão e chocaram-se de frente com um Corolla, placas de Muriaé, que seguia em sentido contrário.

Com o impacto da batida, os dois jovens foram arremessados sobre o Corolla, que parou no acostamento da outra pista, com a frente parcialmente destruída. A motorista e a passageira foram socorridas com ferimentos leves. Os dois ocupantes da motocicleta caíram na pista alguns metros dos veículos. Lucas Leite foi socorrido em estado grave à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manhuaçu.

“Chegamos ao local e haviam três vítimas feridas e um óbito, de imediato providenciamos socorro aos feridos. Um dos ocupantes da moto não apresentava sinais vitais e o outro estava poli traumatizado, e seu

estado era muito grave. Já as ocupantes do automóvel sofreram ferimentos leves, mas estavam em estado de choque. Uma outra equipe se mobilizou para apagar as chamas da motocicleta que se incendiou”, disse o sargento Eduardo Dias.

O registro da ocorrência foi realizado pelos policiais rodoviários federais Kildare e Alan. O trânsito ficou fechado no trecho até que os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil se encerrassem e os veículos fossem retirados da pista.

Outra colisão

Uma longa fila de veículos se formou nos dois sentidos da rodovia, quando os veículos estavam sendo retirados da pista, o Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foi novamente acionado para retornar à BR 116, desta vez na reta de São Pedro. Um motorista não conseguiu para seu veículo e colidiu na traseira de outro carro. Uma mulher ficou presa no banco do veículo e teve que ser resgatada. Apesar do susto, ela teve apenas ferimentos leves.