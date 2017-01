Governo de Todos em Vermelho Novo

Gê e Durval tomam posse sob aplausos dos vermelhenses

VERMELHO NOVO – No salão do Legislativo da cidade, um grande público presente, entre familiares dos eleitos e autoridades, compareceu para a solenidade de posse do prefeito Geraldo José do Carmo (PROS), mais conhecido como “Gê”, do vice Durval Elisiario (PRB), para a nova legislatura municipal.

Seguindo a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, inicialmente uma mesa provisória, presidida pelo vereador Preto do Zico Turiba, foi composta para dar posse aos vereadores e eleger novos comandantes para o biênio 2017/2018. Logo após, foi dado início a votação para presidência.

Os vereadores Maria Aparecida dos Santos Luiz Lopes ( PT) e Paulo Henrique (PROS) disputaram os votos. “Cida do Zé Odilon”, como é mais conhecida, foi eleita presidente. Seguindo Regimento Interno da Casa, Paulo Henrique tornou-se vice-presidente da Câmara e Preto do Zico Turiba (PSDB) passou a ser o secretário.

Após a composição da nova mesa diretora da Câmara de Vermelho Novo, prefeito Gê e vice Durval tomaram posse. “Nosso povo pode esperar muitas mudanças. Sabemos que estamos em tempos difíceis, mas o progresso e desenvolvimento não podem parar. Transparência será uma marca de nossa administração. Saúde será o foco, pois um povo doente não tem esperança”, comentou Gê.

O prefeito lembrou ainda a responsabilidade de governar o município pela segunda vez. “Governaremos pela segunda vez Vermelho Novo e sabemos que nossa responsabilidade é a mesma. O descrédito na classe política é muito grande. Por isso, teremos que provar a cada dia que nosso mandato é técnico, buscando o bem da população, e sem politicagem. Teremos dificuldades na arrecadação, pois o país vive uma grande recessão, mas com trabalho seguro conseguiremos fazer mais uma grande administração. Desejo a todos um feliz 2017. Vamos ouvir e trabalhar com todos por uma cidade cada dia melhor”, agradece Gê.

ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA LEGISLATIVA

A presidente eleita ,vereadora Maria Aparecida dos Santos Luiz Lopes agradece a todos que ajudaram a realizar esse sonho. “Estou em meu segundo mandato. Fui eleita a primeira vereadora desta Casa Legislativa e duas vezes ocupei o cargo de vice-presidente. Agora chegou a nossa vez de direcionar os trabalhos da Câmara de Vermelho Novo. É com muito orgulho que recebo esta missão. Quero agradecer o agora ex-prefeito Zé Bonezinho pelo apoio para chegarmos a presidência, ao meu marido Zé Odilon, que sempre sonho comigo e me deu toda estruturara e apoio necessário. Me sinto muito emocionada diante de tantas alegrias. Agradeço também a minha filha, meu genro e netos, que vieram de longe para vivenciarmos juntos esta conquista”, declara a presidente.