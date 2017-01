Mário é saudado por uma multidão em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Uma verdadeira multidão esteve presente no último domingo (1º) no Ginásio Poliesportivo para assistir a solenidade de posse de Neudmar Ferreira Campos, o ‘Mário’, e de Dr. Josué Campos da Silveira, eleitos respectivamente prefeito e vice-prefeito de Vargem Alegre. Mário teve um vitória histórica, alcançou 64,37% dos votos válidos para assumir pela terceira vez o cargo majoritário do executivo. Na ocasião, também tomaram posse os vereadores.

Mário relatou que a população está esperando muito. “Não podemos falar ainda o que se pode fazer e se temos condições. O povo conhece e acredita no nosso trabalho, não estamos na política para brincar com o sentimento e o desejo do povo. Se Deus quiser eles terão o melhor, pois merecem.

O número de votos que recebemos aumenta em muito nossa responsabilidade. Com certeza faremos o melhor para este povo que nos depositou tanta confiança”.

Eleito para o cargo de presidente do legislativo, Eduardo Amaral Franco, o ‘Eduardo do Genício’, disse que “a intenção é a melhor possível, o povo merece, e nós temos como fazer o melhor. No que depender de mim e dos demais vereadores, estaremos dispostos a ajudar o Executivo”.

Ao final da solenidade, uma grande fila foi formada pela população para cumprimentar o prefeito Mário e o vice Dr. Josué.