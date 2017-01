João do Jésus aponta experiência administrativa como ‘trunfo’ para governar São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – No ginásio poliesportivo de São Sebastião do Anta, tomaram posse o prefeito João Batista Vinha, o ‘João do Jésus’, o vice-prefeito Ailton Geraldo Pinto e os vereadores.

João do Jésus avaliou que o município está carente de muitas coisas, mas principalmente nos setores de saúde e educação. “Daremos uma atenção especial também às nossas estradas e segurança pública”. Para João do Jésus, que já foi prefeito em São Sebastião do Anta, dessa vez será mais fácil, pois conta com a experiência, no entanto a diminuição de recursos terá que ser bem administrada.