“Nosso desafio é tornar Inhapim um município sustentável”, afirma Marcinho

INHAPIM – A posse do prefeito Márcio Elias de Lima, o ‘Marcinho’, e do vice-prefeito Geraldo Vieira aconteceu neste domingo (1º) no salão nobre da Prefeitura de Inhapim. Durante todo o evento, os eleitos foram muito aplaudidos e ratificaram o compromisso gerar progresso para o município.

O novo prefeito disse que o anseio da população de Inhapim é uma administração participativa onde, o povo comunica com executivo. “A carência do município é quase geral, saúde tem um alto índice de insatisfação, mas nossa prioridade é transformar Inhapim num município sustentável”, ressaltou Marcinho.

CÂMARA

Foi realizada na Câmara Municipal a solenidade de posse dos vereadores eleitos em Inhapim. A reunião foi presidida por Domingos Sávio, o ‘Dominguinhos’.

Dominguinhos iniciou a cerimônia com a oração do Pai Nosso. Ele confirmou a presença dos eleitos e, em seguida, foi executado o hino nacional. O termo de posse foi assinado após o juramento.

Na sequência, houve a votação para definir o presidente da Câmara. Domingos acabou sendo eleito, recebendo nove votos. Dois vereadores votaram em branco.

O prefeito Marcinho e o vice Geraldo Vieira prestigiaram a solenidade na Câmara Municipal.