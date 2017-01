Zé Adair assume prefeitura e promete quatro anos de muito trabalho em São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES – O prefeito José Adair da Silva, o vice-prefeito Nilson Nélio Quintanilha e os vereadores foram empossados na Escola Municipal Palma Cimini. Em seu primeiro pronunciamento oficial, Zé Adair disse que colocará Deus à frente de seu governo e trabalhará para que o município volte a crescer. “O município ficou parado por quatro anos. Faremos um trabalho com uma equipe nova e competente, o povo de São Domingos pode ficar tranquilo com a confiança que depositou em mim e investiremos pesado na saúde”.

O vice-prefeito Nilson afirmou que pretende governar com muita responsabilidade, com atenção voltada para os mais necessitados e reativar as obras que foram paralisadas. Ele também disse que pretende fazer outras obras e melhorar a saúde, que em sua opinião passa por momentos críticos em todo país.