Adenilson assume interinamente a prefeitura de Santa Rita de Minas

Eleito em outubro, Ilton Rosa teve o registro cassado

SANTA RITA DE MINAS – A posse dos eleitos para o período 2017/2020 em Santa Rita de Minas foi atípica. Depois de ter o Recurso Especial de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas Gerais que, reformando a decisão de primeira instância, indeferiu o pedido de registro de candidatura do prefeito eleito Ilton Rosa de Freitas por incidência da inelegibilidade, o candidato apelou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas teve seu pedido negado. Devido ao fato, não foi possível tomar posse. O vereador Ademilson Lucas Fernandes foi eleito presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Minas, sendo

empossado como prefeito interino, conforme reza a legislação eleitoral.

Com a nova lei, caso o prefeito eleito fique impedido de assumir a administração municipal, não assume mais a chapa que ficou em segundo lugar no pleito, como acontecia anteriormente a minirreforma eleitoral. Nova eleição é convocada após o trânsito em julgado da ação. Interinamente, neste período, o presidente do legislativo assume o Executivo.

Adenilson assume o executivo com uma vasta experiência política, foi eleito pela quarta legislatura, tendo alcançado o maior número de votos entre os vereadores, 337 no total. “Farei um trabalho honesto e transparente, pretendo priorizar a saúde, educação e agricultura. Fui eleito para o quarto mandato e me sinto preparado para esse grande desafio”, discursou Adenilson.

Com o cargo de prefeito assumido pelo vereador Adenilson, o eleito vice-presidente do legislativo, Cléssio José Fernandes, assume a presidência da Câmara Municipal.

O ex-prefeito Hélio Dornelas esteve presente à solenidade de posse dos eleitos, que aconteceu na noite de domingo (1º) no ginásio poliesportivo. “Hoje estou com a sensação de dever cumprido. Quando assumi o primeiro mandato, há oito anos, recebi uma dívida de R$ 780 mil, recebi uma prefeitura com sérios problemas. Hoje entrego a prefeitura com dinheiro em caixa, fornecedores em dia, folha de pagamento de dezembro com vencimento em janeiro paga, e mais de R$ 350 mil em caixa. Isso é sinônimo de responsabilidade”, relatou.

VEREADORES TOMARAM POSSE

Adenilson Lucas Fernandes (assumiu o cargo de prefeito), Cléssio José Fernandes (assumiu a presidência do legislativo), Josival Moreira dos Santos, Agrimaldo Geraldo Cimini, José Rocha de Souza, Priscila Maria de Oliveira, Ageu Ferreira Soares, José Martins Neto, Gilson Luiz de Souza, José Carlos da Silva (eleito suplente assumiu a vaga, devido a transferência de Adenilson ao Executivo).