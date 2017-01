Wilma Pereira, primeira prefeita da microrregião, toma posse em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Wilma Pereira entra para a história como a primeira prefeita eleita em toda a microrregião de Caratinga. No dia 2 de outubro de 2016, ela escreveu uma nova página na história política regional ao ser eleita prefeita do município de Santa Bárbara do Leste, conseguindo 39,35% dos votos válidos.

Em seu discurso oficial, Wilma Pereira chamou os vereadores a se unirem a ela para que sejam desenvolvidos trabalhos efetivos que tragam prosperidade para o município. Wilma disse ainda que irá honrar o compromisso assumido com Santa Bárbara do Leste e que representará com orgulho cada morador da cidade.

A vice-prefeita Beth Lelis disse estar muito confiante no sucesso da nova gestão e afirmou que trabalhará muito ao lado de Wilma para promover o melhor à população.

A cerimônia de posse ocorreu na Praça Geraldo Ferreira da Silva, onde vereadores eleitos também foram empossados para o período 2017/2020. Câmara Municipal está composta com Hebert Ferreira Maia, José Geraldo de Oliveira, Alair Marques Martins, Josias Marçal Júnior, Geraldo Magela da Silva, Altair Nunes Ferreira, Ronivaldo Ferreira da Silva, Sueli Maria Martins e Francisco Genuíno Martins. Jose Geraldo de Oliveira, o ‘Zé Rufino’, foi eleito presidente do legislativo.