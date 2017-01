Posse em Imbé de Minas é marcada por muito entusiasmo e confiança em mudanças

IMBÉ DE MINAS – O prefeito eleito de Imbé de Minas, Marcos Antônio do Carmo, o ‘Marquim da Farmácia’, o Gilberto Majela Caetano, o ‘Gilberto da Bete’ tomaram posse na tarde do último domingo (1º) em cerimônia realizada no poliesportivo. Durante a solenidade, os vereadores também foram empossados. Marquim foi eleito com 52.28% dos votos válidos. O evento foi marcado pelo entusiasmo e euforia da população que lotou as dependências do poliesportivo, demonstrando incondicional apoio aos novos governantes. O clima era de muita confiança e esperança em mudanças.

Marquim relatou a reportagem que sabe das dificuldades que enfrentará neste novo mandato, mas se diz confiante, pois tem energia e experiência para enfrentá-las. “Este não é meu primeiro mandato, portanto acredito ter experiência e muita energia para encarar esta batalha”. Ele agradeceu o apoio da população que lhe confiou mais este mandado e se diz esperançoso e confiante no desenvolvimento de Imbé de Minas.

Na ocasião também foi eleito o presidente da Câmara Municipal de Imbé de Minas, Sinval Martins da Silva Neto. “Fui eleito pela quarta vez. Em todos os 12 anos de minha vida pública, busquei a transparência e a honestidade. Acredito que o relacionamento da Câmara com o executivo será de tranquilidade, em busca do desenvolvimento de Imbé de Minas”.

Senhor Jair Silva falou a reportagem e relatou estar esperançoso com o novo governo. “Imbé de Minas passa por momento difícil, precisamos de muitas coisas na área de Saúde, Educação e Lazer. Marquim, além de ter experiência, vem de uma família de políticos também experientes. Tenho muita confiança e esperança que ele irá resolver os muitos problemas que a população enfrenta. Espero mudanças positivas”.

Vereadores que foram empossados: Zé Mário, Cláudio da Serralheira, Sinval, Rayanne do Reinaldo, Zeca Cardoso, Cleitin, Colerinho, Mara e Socorro.