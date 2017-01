Sávio é eleito presidente da Câmara de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Numa decisão que vai entrar para a história política de Bom Jesus do Galho, a eleição do novo presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho, Domingos Sávio Guimarães da Silva, mais conhecido como “Sávio do Floripes” (PROS), aconteceu neste domingo (1º). No dia 2 de outubro, Sávio recebeu 604 votos, sendo o segundo mais votado no município.

O grupo liderado pelo ex-prefeito Jadir Jose da Silva (DEM), que perdeu a disputa política para o Executivo na última eleição, acabou fazendo a maioria dos vereadores e davam como certo que iriam comandar o Legislativo com o vereador mais votado, João Paulo (PPS). Mas acabou sendo eleito o vereador Sávio e teve a mesa formada pela maioria dos vereadores do grupo do prefeito eleito, William Motos (PP).

O domingo foi de articulação por parte do prefeito William Motos, da vice-prefeito Sabrina (PT) e do ex-prefeito Padre Aníbal Borges (PT). Foi apresentado o nome do vereador Sávio como presidente da Câmara e mesa formada pelos vereadores Ronaldo Jônatas (PT – vice-presidente), Professor Wandlei (PMDB – 1º secretário) e Marquinhos Raspante (PMDB – 2º secretário). “Os vereadores sabem da necessidade desta união para podermos administrar e colocar a cidade no eixo. O vereador Sávio conhece o grupo e sabe da nossa intenção de como administrar Bom Jesus do Galho com seriedade, honestidade e transparência. Portanto sua decisão de lançar a candidatura a presidente da Câmara foi com base neste projeto e teve nosso apoio”, explicou o prefeito William Motos.

Depois de empossados houve a eleição com o Sávio sendo eleitos por 6 votos. O grupo da oposição preferiu se abster do que apresentar o nome do vereador João Paulo como presidente da Câmara. “Sabíamos que iríamos perder, então não tem motivo para apresentar candidatura”, desabafou um dos vereadores de oposição ao ser indagado por um eleitor.

Os demais componentes do legislativo bonjesuense são: Aladir Vidal de Faria (PV), Fernando de Assis Batista (Fernando do Davi – PMDB), Herbert Ramon Ferreira Mendes (PSB), João Paulo de Freitas Bonfim (PPS), José Nilton Vilela (PPS), Louriberto Teles de Souza (PSB) e Paulo Sérgio Lopes (Paulinho do Açougue – PPS).

NOVO GOVERNO, NOVOS TEMPOS….

Após ser eleito presidente da Câmara, Sávio teve uma indisposição e foi necessário ir para o hospital, mas acabou retornando a tempo da posse do prefeito. “A pressão foi grande e a emoção também foi muito grande em assumir um cargo tão importante”, desabafou Sávio. Ele frisou que vem de uma família política e acredita que não terá dificuldade em administrar a presidência da Câmara. “Meu pai foi vereador por muitos mandados e sempre acompanhei o trabalho dele. Foi um excelente vereador e vou buscar sempre honrar o nome dele”, declarou.

Ele ressaltou que a decisão de sair presidente da Câmara foi com interesse de realmente mudar a política de Bom Jesus do Galho. “Houve uma mudança no comando do Executivo e portanto esta mudança tinha que acontecer no Legislativo. Vamos buscar ter transparência e sempre lutar por melhorias para nossa Bom Jesus do Galho”, finalizou Sávio.