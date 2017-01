William Motos e drª Sabrina são empossados prefeito e vice-prefeita, respectivamente, em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – “Às vezes, eu engasgo na fala, por causa da emoção; mas, pra trabalhar, eu não agarro, não”. Essa fala do prefeito eleito de Bom Jesus do Galho, William Batista de Calais, o ‘William Motos’, marcou a cerimônia de sua posse realizada na noite do último domingo, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

William, empresário do ramo de motocicletas, falou da sua espera ansiosa pelo dia da posse. “Torci muito pra que este momento chegasse rápido pra poder mudar os rumos da cidade, promover o crescimento que todos nós queremos.”

O novo prefeito não poupou agradecimentos a Deus, pela sua vida; à sua família, “base de tudo que está acontecendo”; à sua vice-prefeita, a médica Sabrina

Cândida Corrêa, mais conhecida como drª Sabrina; ao ex-prefeito de Bom Jesus do Galho, padre Aníbal Borges, e aos eleitores que garantiram a sua vitória.

William destacou a importância da união da comunidade em torno dos projetos que ele tem para o município. “Vontade de trabalhar e determinação nunca me faltam. Vou mostrar aqui um trabalho honesto e digno. Para isso, conto com o apoio de vocês. Juntos, somos fortes.”

O chefe do Executivo chamou a atenção para as limitações da gestão municipal. “Vou fazer tudo o que eu puder. O que eu não puder, o que não estiver ao meu alcance, eu direi a vocês. Todos vão saber o motivo pelo qual isso ou aquilo não foi possível de ser realizado”.

Drª Sabrina fez questão de ocupar a tribuna de honra para fazer o seu pronunciamento. “Há oito anos, espero por esse momento de voltar à tribuna para tomar posse, mas de uma forma diferente. Pela primeira vez em que fui eleita vereadora de Bom Jesus, com 667 votos, o que me deu a posição de mulher mais votada da cidade, no momento da minha posse, fui vaiada severamente pelos adversários políticos. No pleito seguinte, quatro anos depois, o mesmo fato se repetiu. Fui humilhada, chorei. Agora, volto à tribuna como a primeira mulher eleita à vice-prefeitura de Bom Jesus, representando a ala feminina da cidade, a força da mulher, representando todo o município, traduzindo a vontade do povo que aprova o meu trabalho nesta comunidade”.

Drª Sabrina falou que a nova gestão do município irá se empenhar muito a fim de promover todos os setores, com destaque para a saúde, a educação e a fim de reduzir as desigualdades sociais. “Para isso, vamos precisar da paciência da comunidade, pois as coisas estão difíceis. Temos muitos desafios pela frente e, claro, muita disposição para trabalhar”.

PRESENÇAS

A sessão solene de posse contou com a presença do assessor do deputado federal Renzo Braz, Noberto Emídio, o ‘Betinho’; do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Edmar Martins de Assis, e do pastor da Igreja Batista Emanuel, Francisco Mandú, que, na última sexta-feira (30/12), realizou um culto de ação de graças no templo cristão, com a presença de William Motos, drª Sabrina e seus familiares e amigos, além dos vereadores eleitos.

Após o encerramento do cerimonial de posse no Sindicato, o prefeito William e sua vice, drª Sabrina convidaram os presentes para o show com a banda capixaba Comichão. “O evento, que animou o centro da cidade, marcou a retomada das festas memoráveis promovidas pela gestão do padre Aníbal”, enfatiza drª Sabrina.