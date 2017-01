Ailtinho discursa e avisa que vai olhar para o bem comum da população de Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – Em solenidade realizada na Escola Estadual Dr. José Augusto, o prefeito Ailton Silveira Dias, o ‘Ailtinho’, o vice-prefeito Dr. Rafael e os vereadores foram empossadas neste domingo (1º). A população prestigiou o evento civil-democrático e foi até difícil para o mestre de cerimônia conter os ânimos, pois o munícipes a todo o instante gritavam, cantavam e aplaudiam os eleitos. Por diversas vezes a sessão solene precisou ser interrompida para que os trabalhos pudessem ser realizados, mas vale frisar que não houve tumulto, e sim animação por parte daqueles que sonham com dias melhores para Entre Folhas.

O prefeito Ailtinho fez uso da palavra. “Estou no meu quinto mandato e isso

aumenta ainda mais minha responsabilidade. Peço paciência a população nestes primeiros 100 dias, pois tentaremos colocar a casa em ordem. Precisamos de todos vocês e da Câmara Municipal. Tenho certeza que a Câmara saberá avaliar todos os projetos que serão enviados para aprovação. Acredito que os vereadores não deixaram de aprovar os projetos de interesses da população. Se acontecer algum erro o gabinete estará aberto para que seja solucionado, evitando picuinhas, olhando para o bem comum da população. O povo votou buscando mudanças, se Deus quiser faremos uma administração digna, ou seja, a altura do nosso povo. Obrigado ao povo por ter me confiando mais um mandato, não decepcionarei vocês, um beijo no coração de todos”, discursou o prefeito.

O vice-prefeito Dr. Rafael assumirá pasta da Secretária de Saúde. “Não tenho muita experiência política, mas durante o período de preparação para a eleição estivemos em muitas reuniões, seminários, palestras, que nos deu preparação. Poderei colocar nossas ideias em prática com muito empenho, tenham paciência neste início de mandato, não será fácil. Teremos que economizar e

enxugar a máquina, especialmente neste início de mandato. Agradeço a todos a confiança que depositaram em mim”.

Joaquim Fernandes Neto foi eleito presidente da Câmara Municipal. Ele falou a reportagem sobre o relacionamento do legislativo com o executivo. “Vamos fazer o possível para que tudo corra bem: bom diálogo com o prefeito, sentar, conversar e colocar os “pingos nos is”. Às vezes um prefeito pode ser arrogante, a Câmara não será, pois iremos trabalhar em comum”, declarou o presidente da Câmara Municipal de Entre Folhas.