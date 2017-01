Prefeito, vice e vereadores são empossados em Caratinga

Dos 17 vereadores eleitos, apenas um não tomou posse

CARATINGA- O prefeito eleito de Caratinga, Dr. Welington (DEM), tomou posse no último domingo (1º), no Centro de Convenções Dário Grossi (Centro Universitário de Caratinga). O vice-prefeito, Dr. Giovanni (REDE), 16 vereadores eleitos e secretários de governo também foram empossados.

Dr. Welington foi eleito com 17.516 votos, o que corresponde a 42,49% dos votos válidos. Marco Antônio (PTB) não conseguiu se reeleger e ficou na segunda posição com 12.723 votos (30,86%). Os demais candidatos tiveram a seguinte votação: João Bosco, 5.183 votos (12,57%); Márcio Didi, 2.708 votos (6,57%); Odiel, 2.270 votos (5,51%) e Van Gogh, 822 votos (1,99%).

A cerimônia de posse teve início por volta de 20h10 e foi dividida em dois momentos distintos, entre Legislativo e Executivo. A sessão foi presidida pelo vereador mais votado no pleito de 2 de outubro de 2016, Cleon Coelho (PMDB), que obteve 1139 votos; o que está previsto no regimento interno da Câmara.

Compuseram a mesa principal, além de Cleon, os vereadores eleitos Rominho Costa (PMDB), Serginho Condé (PTC), Diego Oliveira (PSD), Mauro Água e Luz (PDT), José Cordeiro (PTB), Johny da Casa de Amparo (PMDB), Cleidinho (PSDB), Dete (PPS), Denis (PPS), Valtinho (DEM), Ricardo Gusmão (PT do B), Carlindo de Dom Lara (PT do B), Paulinho Dom Lara (PP), Helinho (PSC) e Neuza da Oncologia (PRB). Também estiveram em local de destaque; o reitor do Unec, Antônio Fonseca; representando a Polícia Civil, o delegado Luiz Eduardo Moura Gomes; a professora Lígia Maria dos Reis Mattos, representando o Movimento Amigos de Caratinga (MAC) e o comandante do 62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, Sérgio Renato.

Secretário da sessão, Rominho fez a chamada dos vereadores eleitos, momento muito comentado pelo público, que chamou atenção pela ausência de um deles. Ronilson (PTB), detido desde o dia 19 de dezembro, investigado por extorsão e formação de organização criminosa; não compareceu à cerimônia. De acordo com o artigo 9 do regimento interno da Câmara Municipal de Caratinga, o vereador que não tomar posse na reunião preparatória, deverá fazê-la no máximo em 10 dias do primeiro período da Sessão Legislativa, “sob pena de perda automática do mandato, salvo motivo justificado e reconhecido pela Câmara”.

Em seguida, o vereador Johny fez a leitura de um trecho bíblico, citando Provérbios, capítulo 29. Para o vereador, o texto traz uma reflexão: “A política é reconhecidamente a mais alta forma de caridade humana. (…) O mau governo faz com que o povo sofra e tenha dor”. Após a execução do Hino Nacional, o vereador José Cordeiro fez a leitura do termo do compromisso e Rominho, do termo de posse; que antecederam a assinatura do livro próprio, oficializando a posse dos 16 vereadores.

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

A programação seguiu com a leitura das normas do pleito, dando abertura à votação para eleição da composição da mesa diretora da Câmara. Foram eleitos como 2° secretário, Johny da Casa de Amparo, que obteve 14 votos e duas abstenções; 1° secretário, Ricardo Gusmão, 10 votos e seis abstenções; vice-presidente, Diego Oliveira e presidente, Valtinho; ambos com 16 votos.

Eleito para o sexto mandato como vereador e pela terceira vez como presidente da Casa Legislativa, Valtinho fez questão de agradecer a confiança dos colegas no que chama de “profissão de fé”. “Meu sincero reconhecimento aos colegas pela confiança que estão depositando em mim. (…) Prometo servir com dignidade e altivez, procurando sempre honrar as suas gloriosas funções, para isso estou certo de que poderei contar com o apoio e a compreensão de todos os colegas. Espero continuar trabalhando cada vez mais pelo engrandecimento desse Poder, do qual prometo servir com zelo e dedicação. Com o Executivo, que será exercido por pessoas dignas, e honradas; pretendemos manter o mesmo clima de respeito e fraternidade, sempre em nome do bom relacionamento que deve presidir as suas e nossas ações”.

POSSE PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS

O segundo momento da cerimônia foi a posse do prefeito e vice-prefeito, além de cinco secretários de governo. Dr. Welington entrou acompanhado de sua esposa, Judith Mara e Dr. Giovanni, de sua esposa Claudet Neves; conduzidos pela comissão especial composta pelos vereadores Denis, Mauro e Cleon. Durante a entrada da nova equipe de governo, o clima foi de euforia, expectativa e aplausos do público que lotou o espaço.

Foram empossados Marlete Pereira dos Santos, secretária de Educação, Cultura e Esporte; Pedro Pereira Lomar, secretário de Planejamento e Fazenda; Giovanni Corrêa da Silva, secretário de Saúde; Dilma Lopes Gonçalves Administração e Desenvolvimento Econômico e procurador geral do município, Tulio Antônio de Sena Ramos. Também foram anunciados, como secretária de Desenvolvimento Social, Sônia Gomes de Freitas, no entanto, ela não pôde comparecer ao evento e como chefe de gabinete, Hernandes Huebra.

Após a leitura do compromisso e assinatura do livro de posse, o vereador Diego Oliveira falou em nome do Legislativo. “Não podemos esconder que vivemos um momento que não é tão favorável, o cenário não só municipal, mas também estadual e federal vivemos crises não só econômica como também política. Vemos, quase que todos os dias, políticos sendo presos e a Lava Jato. O desafio que faço aqui é um questionamento: ‘O que fazer para termos uma cidade melhor em termos políticos? Fica esse questionamento não só para nós que estamos na vida pública, como políticos, mas como povo. Nada melhor que buscarmos a orientação na palavra do Senhor, porque o mundo realmente só terá paz quando buscarmos naquele que realmente nos dá a paz”.

‘GOVERNO POPULAR, NÃO POPULISTA’

A fala de Dr. Welington foi marcada por um discurso popular, que agradou ao auditório. Ele citou seu apreço por Caratinga e da emoção da posse, ao lado de Dr. Giovanni. “Deus é tão bondoso conosco, que às vezes você deixando de imaginar, de querer, não imaginando em nenhum momento, ele te faz presenteado. Me sinto presenteado nesse momento, por ter sido empossado juntamente com uma pessoa que somou muito durante o período de batalha que tivemos e sermos vitoriosos, para vivenciar esse momento ímpar na vida de qualquer ser humano. Me perguntaram esses dias se já tinha caído a minha ficha que eu era prefeito de Caratinga. Respondi que não tinha ficha para cair, porque ser prefeito de Caratinga é mais um momento que vivo na minha vida. Tenho o privilégio de ser caratinguense, não de ter nascido no solo caratinguense, mas de ter escolhido Caratinga para viver e ter sido honrado com o título de cidadania honorária pela pessoa que agora irá presidir a Casa Legislativa do nosso município, o vereador Valter Cardoso”.

O prefeito ainda falou sobre os momentos decisivos da campanha e das características que identifica como cruciais para um gestor, sendo muito aplaudido. “Todos sabem em nenhum momento tive o pensamento de sequer disputar as eleições de Caratinga. Mas, as coisas foram acontecendo, clareando, quando nós assustamos, já éramos candidatos. Quando saímos nas ruas de Caratinga, senti que o caratinguense necessitava de um prefeito mais presente, não na sua casa, mas na sua vida. Um prefeito igual a você, que respire igual a você, pense, ande e que se alimenta da mesma maneira que você”.

Em seus agradecimentos, Dr. Welington ainda citou o secretário de Fazenda, Pedro Lomar, fazendo referência a Sancho Pança, o ‘fiel escudeiro’ de Dom Quixote; por ter sido um grande incentivador durante sua campanha. “Em nenhum momento desistiu de acreditar que era possível termos a vitória nas eleições do dia 2 de outubro. A partir do momento que começamos a caminhar, não tive dúvida de que nós seríamos prefeito e vice-prefeito de Caratinga com a glória de Deus e isso ocorreu. Sei que o momento é de dificuldades, talvez uma das piores crises que o País já vivenciou e o município de Caratinga não foge a isso. Mas, administrar fartura é fácil, agora administrar miséria é que mostra o verdadeiro gestor. Me perguntaram várias vezes durante a campanha o compromisso que eu tinha com o povo de Caratinga. O único compromisso que disse é que me comprometeria com cada um dos caratinguenses em não ser o prefeito das promessas, mas ser o prefeito que eu e todos vocês caratinguenses sempre esperava ter. E eu certamente farei, com ajuda de Deus, companheiros vereadores e cada um de vocês”.

Ele acrescentou que o início de governo será de cautela e marcado por algumas mudanças necessárias. “Nós cortaremos na própria carne para fazer com que Caratinga ande. Sabemos que a folha de pagamento hoje é um absurdo, a despesa está além daquilo que se arrecada, assumimos a Prefeitura com uma dívida astronômica e nós teremos que tomar medidas duras, principalmente agora no início do governo para conseguir colocar as finanças em dia. Vou pedir a colaboração principalmente de cada um dos servidores públicos, que serão meus companheiros. Buscaremos valorizá-los, atendê-los dentro daquilo que não for prejudicial aos mais de 90 mil habitantes de Caratinga, mas pediremos a vocês que também doem a parte da sua contribuição para que consigamos fazer a Caratinga dos nossos sonhos. Vamos com certeza atingir nosso objetivo”.

Inicialmente, são apenas cinco secretarias, já as pastas de Obras, Meio Ambiente e Agricultura serão trabalhadas com superintendentes, como finalizou Dr. Welington, deixando uma mensagem otimista e de aproximação com a população. “Como prefeito, assumirei a responsabilidade direta sobre elas. Se acharmos por bem vamos apresentar a proposta de aglutiná-las, para projeto a ser apreciado pela Câmara. E entendendo a necessidade de precisarmos de composição de mais pessoas no governo, estaremos fazendo isso gradativamente. Não vamos governar com irresponsabilidade, mas com responsabilidade. Vamos buscar trazer para Caratinga a geração de empregos que tanto se quer, fora do nosso município, trazer os empreendedores. Já temos maravilhas dentro do nosso município, como as entidades de ensino e empresários. E é possível conseguirmos o nosso objetivo, buscarei juntamente com o meu secretariado fazer um governo não populista, um governo popular, onde você terá espaço, vez e voz. Sempre que tiver boas ideias, a intenção de colaborar para o desenvolvimento, as portas da Prefeitura, o gabinete do prefeito, estarão sempre abertas”.

