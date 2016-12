CRISE, REFLEXÃO E SUPERAÇÃO

Ildecir A.Lessa

Advogado

Existe um contínuo esforço para compreender o homem, quem somos e quem sou, numa dimensão temporal, isto é, histórica. Para a descoberta, o homem precisa saber quem ele é. Hoje, quando as condições sobre as quais agem os cidadãos são alteradas rapidamente, quando as incertezas tomam conta do cidadão, devido à velocidade dos acontecimentos, se faz necessário, uma reflexão para alcançar uma superação da crise, de uma maneira geral. A crise atravessa fronteiras geográficas, econômicas, políticas, sociais e religiosas. A própria esperança está em crise.

Na crise o ser humano vive o kairos (momento oportuno) de uma superação vivencial e de clarividência. Há uma fenomenologia da crise. O que acontece numa situação de crise? Quais são os nossos comportamentos frente a uma crise? O existencialismo apresenta a vida como uma crise permanente de angústia e de desespero. E fora da crise, a vida é inautêntica. A origem filosófica da palavra crise é exatamente rica e encerra o sentido de sua origem. A crise age como um crisol, elemento químico que purifica o ouro das impurezas, acrisola, purifica, limpa os elementos que se incrustaram no elemento puro, em sua essência. A crise seja ela corporal, psíquica, moral, interior, religiosa, o ser humano sai purificado, libertando forças para uma vida mais plena e completa de sentido renovado.

Crise é decisão, preparo para superação. Decisão, cindir, cortar, romper. Romper com as coisas que estão encrustadas em nosso ser. No grego, significa juízo, julgamento. O ser humano sempre está em juízo e em julgamento consigo mesmo. Para vencer a crise, necessária é a presença da reflexão e, em seguida, a superação dos problemas ou de obstáculos. Essa superação na sua óbvia positividade enriquece procedimentos e estimula o crescimento de pessoas. Toda situação positiva de superação, depois de vivência de um tempo de crise é digna de registro e de lembrança e, nunca é demais enfatizar-se, porque muita gente desiste de ideais e até mesmo da sua vocação, à vista de primeiras dificuldades. O que nunca se deve perder – em hipótese alguma – é a perspectiva do positivo, que é a primeira reflexão para se chegar ao caminho da superação.

Vale insistir, vale perseverar. É fator inequívoco de verdadeira higiene mental. A superação é virtude marcante e própria dos vencedores. Daqueles que superam dificuldades, porque entendem e acreditam que, com esse procedimento, tornam-se vencedores. E, a partir daí, surge a eficácia pedagógica do bom exemplo. Enfrentou a crise, colocou nela o crisol, tirou dela a impureza, trazendo a lume sua essência, que é a superação. Nisso reside a perspectiva pedagógica, dado que muita gente, desiste, desanima-se, diante de pequenas coisas e de insucessos. Muitos perseveram, enfrentam as dificuldades com muita garra. Toda superação de qualquer crise, deve ser divulgada, porque são estimulantes. Essa situação indubitavelmente é pedagógica, faz sentido, diante da realidade de que, muita gente, por problemas bem menores, desiste de lutar. Prefere aceitar o desafio do problema pela inação, quando não, ficar à mercê da caridade e da solidariedade das pessoas. Pessoas que lutam e que reagem, diante dessas circunstâncias, são merecedoras de respeito e, porque não dizer, ainda, consideração. E, mesmo uma simples ajuda respeitosa, em sendo o caso. É uma expressiva forma de concretizar um elevado ideal de vida. Além de uma força de vontade extraordinária, vencendo desafios de toda ordem.

Portanto, para o homem se descobrir, é preciso passar pelas crises da vida, descobrindo quem ele é, mesmo vivendo em um mundo de incertezas e inseguranças. O ano de 2016 foi uma ano de crise. Como está chegando seu final, a hora é de reflexão, como uma exercício mental contínuo para chegar a superação.