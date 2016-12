Resiliência: A arte de superar adversidades

Você se considera um indivíduo resiliente? Quem já estudou Física deve estar se familiarizando com esse termo, mas nossa pergunta aqui tem outro sentido. Para quem não sabe, a “Resiliência” a qual nos referimos é, de fato, um conceito emprestado da Física, mas que remete à capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, reagindo positivamente, sem entrar em conflito psicológico ou emocional.

Temos exemplos internacionais, como o compositor alemão Beethoven, que fez a Nona Sinfonia quando já havia perdido a audição e o físico britânico Stephen Hawking, que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA) e ainda assim, formulou a teoria da cosmologia quântica e seguiu elaborando mecanismos para aprimorar sua qualidade de vida. Mas, não é preciso buscar exemplos tão longe.

Muitas histórias de superação estão sendo relatadas nesta edição especial. Pessoas que são exemplo de força de vontade e persistência. O pianista que perdeu o movimento das mãos? Virou maestro. A jogadora de vôlei que se acidentou e não conseguiu mais ficar de pé? Se consagrou no vôlei sentado. O jovem que saiu de casa e enfrentou dificuldades para realizar o sonho de ser youtuber? Hoje é o youtuber mais influente do Brasil. As mães que sempre ouviram que suas filhas nunca iriam andar? Buscam tratamento revolucionário, que deixa a esperança de melhoras significativas. O locutor que ficou doente e longe dos rodeios? Hoje retorna recuperado.

Em todas essas histórias, os seus personagens não se contentaram como meros expectadores caídos no conformismo. Assumiram o protagonismo de suas vidas e não aceitaram o primeiro resultado que apareceu. Eles queriam melhorar, queriam seguir em frente e seguiram. Saíram do campo da teoria e colocaram em prática. Comportamento que muitas pessoas não conseguem ter em momentos difíceis e de grande pressão, mas que eles tiveram a capacidade de agir com sabedoria.

Para explicar sobre esse tema, o DIÁRIO DE CARATINGA entrevistou o coordenador e professor do curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), Marco Antonio Gomes. Ele explica as características do indivíduo resiliente, suas relações sociais e o que essa condição lhe proporciona no enfrentamento dos obstáculos do dia a dia.

Se tratando do comportamento humano, o que é a Resiliência?

Resiliência é um processo que permite ao indivíduo a superação de adversidades. Pode-se dizer que se trata de uma capacidade humana. Geralmente seu foco e sustentação encontram-se na estruturação familiar, nas relações significativas e nas virtudes. Pode se dizer também que a Resiliência é frequentemente referida por processos que explicam a “superação” de crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações.

Muitas pessoas confundem resiliência com resistência. O que difere as duas?

Resiliência e resistência possuem origem de significado na Física, atualmente, para a disciplina resistência dos materiais, a resiliência é definida como a capacidade de um material de “absorver energia na região elástica”, sendo essa capaz de voltar à forma original, quando finda a causa de sua deformação. Físicos e engenheiros utilizam a noção de módulo de resiliência para calcular a quantidade máxima de energia que um dado material pode absorver ao ser submetido a determinado impacto, deformando-se sem se romper e voltando posteriormente à forma primitiva. Tal noção relaciona-se ao limite de elasticidade do material. Contudo, o termo “resiliência” tem sido utilizado em larga escala pelas ciências humanas, principalmente a Psicologia Positiva, que trata esse conceito com grande importância para saúde mental, dando ênfase aos aspectos positivos da vida em detrimento dos aspectos negativos como sintomas e doenças.

É possível ser resiliente sozinho, sem o convívio social?

Pesquisas mostram que indivíduos resilientes, geralmente possuem relacionamentos significativos com a família, amigos ou grupos sociais, em alguns casos possuem crenças: virtudes, espiritualidade.

A resiliência é uma característica de nascença ou pode ser adquirida ao longo da vida?

A resiliência pode ser adquirida ao longo da vida, com as experiências, desafios e dificuldade enfrentados ao longo da vida. As relações estabelecidas na infância, adolescência e vida adulta quando significativas marcadas por experiências positivas podem favorecer a capacidade de superação e os momentos de adversidades, porém não há estudos ainda que comprovem uma tendência genética ou hereditária em ralação a Resiliência.

A música “Volta por Cima”, de Paulo Vanzolini, tem o seguinte refrão: “Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”. Ou seja, mais importante do que acontece é a forma como lidamos com a situação?

Na música citada, o autor representa de maneira “poética” o processo de superação de “resistência ao estresse” quando escreve: “Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”. E é verdade sim, em certo momento da vida é preciso seguir em frente, reagir à diversidade independente do que se passou. Assim como disse o filósofo Jean-Paul Sartre “Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você”.