II Feira das Gerências apresenta planos de negócios construídos pelos acadêmicos de Administração e Contábeis

CARATINGA – Aconteceu a II Feira de Negócios dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de Caratinga (FIC). O evento apresentou a criação de empresas fictícias de vários segmentos e seus respectivos planos de negócios. O desenvolvimento dos trabalhos teve como objetivo a busca de informações detalhadas sobre cada segmento, análises de produtos e serviços, clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, sobre os pontos fortes e fracos de cada negócio, contribuindo para a identificação da viabilidade de sua ideia e na gestão da empresa.

Todos os grupos passaram por uma avaliação rigorosa de professores que estiveram presentes nessa comissão e na exposição de cada empresa apresentada, como informa a coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Silvia Martins. “Esse plano de negócio teria que viabilizar uma empresa e os avaliadores estão atentos para ver se esta empresa criada é realmente viável. É uma consolidação dos conteúdos que foram aprendidos no decorrer dos períodos e nossa preocupação é essa: preparar nosso acadêmico para o mercado de trabalho e sabemos que no nosso mercado só permanece quem é inovador”.

Todas as empresas começaram a ser desenvolvidas no 1º período de cada curso como parte das atividades do trabalho Integrador. A II Feira das Gerências recebeu ainda cerca de noventa alunos do curso Técnico em Administração e Informática da cidade de Raul Soares. A aluna do curso Técnico Fernanda Monteiro demonstrou sua satisfação com o que viu. “Estou gostando bastante e estou observando disciplinas que verei em breve no meu curso. Futuramente quero fazer a graduação e já estou vendo tudo o que posso aproveitar para aprimorar meu conhecimento”.

O coordenador do Curso de Administração, Carlos Bitencourt, destaca a evolução dos acadêmicos durante os períodos trabalhados que são do 1º ao 5º até a apresentação no evento. “Eles têm toda uma preparação e desenvolvimento nesses cinco períodos e vejo realmente uma evolução muito grande, um passo importante para o desenvolvimento profissional desses alunos que hoje mostram nessa II Feira de Negócios: inovação, perspectivas e toda criatividade que norteia o empreendedorismo”.