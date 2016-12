Motociclista fica ferido em acidente e moto se incendeia

SANTA RITA DE MINAS – Um grave acidente foi registrada no noite desta terça-feira (20) no km 538 da BR-116, nas proximidades do Posto Papa-Léguas, em Santa Rita de Minas. Uma motocicleta se incendiou após colisão contra Fiat Punto e o motociclista ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência e as causas do acidente estão sendo apuradas. O motociclista Mailson Vinícius de Oliveira Silva, 23 anos, foi socorrido pelos bombeiros militares de Caratinga e pelos bombeiros comunitários de Ubaporanga. O jovem sofreu fratura no fêmur direito e passará por cirurgia no dia de hoje. O motorista Euler Bruno de Oliveira, 33, não ficou ferido na colisão.