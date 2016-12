Vereador Ronilson é diplomado

DA REDAÇÃO – O vereador Ronilson Marcílio Alves (PTB), preso na última segunda-feira (19), foi diplomado pela Justiça Eleitoral da Comarca de Caratinga. O documento, que dá direito ao político de tomar posse como vereador a partir do dia 1º de janeiro de 2017, foi assinado pelo juiz Consuelo Silveira Neto no dia 13 de dezembro, data em que os demais vereadores eleitos do município compareceram à Cerimônia de Diplomação.

Os advogados de defesa receberam uma procuração do vereador para que pudessem assinar o documento de diplomação. O certificado já foi retirado pelo advogado Dário Júnior no cartório da 72ª Zona Eleitoral de Caratinga. Com isso, Ronilson poderá tomar posse normalmente no Legislativo Municipal no prazo legal, que é até 10 dias a contar do dia 1º de janeiro. Este prazo está previsto no artigo 9 do regimento interno da Câmara Municipal de Caratinga. No entanto, Ronilson continua preso no presídio da cidade. Ele é investigado por extorsão e formação de organização criminosa. Os advogados ainda tentam revogar a prisão preventiva e obter a liberdade do vereador.

Informações e foto: Doctum TV