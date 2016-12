PAINEL 21-12-2016

Fim de Ano

Perdeu quem acreditou que o final de ano seria magro. No comércio tem vários empresários que puxaram o freio de mão nas compras e agora estão vendo o povo ávido para as compras. Hoje pode ter certeza que será dia de muitas compras.

Compras

E a cada dia vemos mais o fortalecimento do comércio em Caratinga. Várias lojas se instalaram na santa terrinha, e pelas avenidas Catarina Cimini e Olegário Maciel é gente pura nas compras. Quem estocou e acreditou, o freguês tá na porta querendo comprar.

Café

Já a turma da horta e do café estão comemorando o ano bom de chuvas. Os três anos de muita seca na região deixaram a turma do campo preocupada. Para o pessoal da horta faltou água para irrigar as plantações, já para a turma do café as colheitas minguaram. Vamos aguardar se o janeiro continua igual: chuveirinho para região enxergar o 2017 com mais esperança.

Esperanças

E esperança é o que não falta na política. Por enquanto, o prefeito eleito Dr. Welington está devendo a imprensa local o anúncio dos nomes que irão compor seu governo. A cidade está cheia de esperanças por mudanças, e os nomes novos do governo podem refletir o ar positivo que a cidade quer viver em 2017.

Cristo

25 de dezembro comemoramos a data natalícia do nosso senhor Jesus Cristo. O deputado Mauro Lopes, que há anos luta para angariar recursos para o tão sonhado ponto turístico da cidade, o Cristo da Pedra Itaúna, conseguiu 1,7 milhão de recursos para construção. O pedido foi do vereador Mestre, que é representante do Bairro Santa Zita.

Destaques do Ano

E o DIÁRIO não para. Agora são ao total dezoitos os homenageados pelo jornal. Ontem a homenagem foi para Rubinho da Farmácia, do setor dos comerciários. Hoje o DIÁRIO completa sua lista com 25 homenageados. Estamos nas penúltima edição do ano e no final mais destaques.

Destaque na Cultura

Em 2011, o destaque do DIÁRIO na Cultura foi o artista e pintor caratinguense Paulo Vieira. Em 2012, o chargista Edra pelos 80 anos de Ziraldo; em 2013, o professor Américo Galvão pelo sucesso do Casarão das Artes; em 2014, foi a vez do cineclubista Vinicius Faria. Já em 2015 Camilo Lelis pelos 40 anos da revista de humor Jararaca Alegre. Em 2016, o destaque da cultura vai para uma jovem talentosa Luana Bittencourt Brandão, que deixou Caratinga após participar da seletiva do Bolshoi em 2014 e ser aprovada. São testes difíceis e vagas bem concorridas, agora ela vive em Joinville/SC e concilia balé com suas aulas, pois pelos regulamento da escola de Balé Russo, as alunas tem que obter boas notas para continuar no Bolshoi. A Escola de Balé Bolshoi foi inaugurada no Brasil em 2000 e utiliza o mesmo método da Escola Coreográfica de Moscou, criada em 1773.

Destaque na Música

O destaque na música também é repleto de talentos. Em 2011, o DIARIO escolheu Thiago Delegado, um caratinguense que faz sucesso em BH e no Brasil. Em 2012 a escolhida foi Analígia, sucesso em Caratinga e região. Em 2013 foi Lorena Soares, no ano seguinte foi a vez de Bell Vilela, que ganhou o Festival de Música de Caratinga em 2014. Em 2015 o escolhido foi o jovem DJ Pedro Zopelar pelo sucesso que faz com a música eletrônica nos grandes centros. Agora o destaque é o filho da dona Agripina, Manoel Boca, que lançou o CD ‘Primitivo’ em 2016. Ele também atua no rádio, TV, no humor e é notório compositor de jingles. A homenagem pode ter vindo um tanto quanto tardia, mas nunca é tarde para reconhecer quem faz a diferença e em 2016 Manoel Boca fez a diferença com ‘Primitivo’.

Destaque na Literatura

O destaque na literatura em 2011 foi a caratinguense “Global” Miriam Leitão com livro “A Saga Brasileira”. Em 2013 foi Monsenhor Raul Mota. Em 2014 o escolhido foi João André Grossi com a trilogia “Juca Cabeleira”. Em 2015 foi a vez da Família Mattos com a autobiografia do ex-prefeito Moacir de Mattos. Em 2016, professor Walber Gonçalves é o destaque na Literatura. Natural de Caratinga, filho de Manoel Camilo Gonçalves e da professora Sebastiana Janete de Souza Gonçalves, casado com Miriam Rodrigues Souza e pai de duas filhas. Professor de história e filosofia, especializou-se em Ciências do Ambiente. Já escreveu muitos artigos que foram publicados por jornais de várias cidades. Escreveu dois livros dedicados aos estudantes do ensino fundamental, participou como autor convidado do 8º volume da série Radiografias do Cotidiano, de autoria do acadêmico Eugênio Maria Gomes.

Metafísica Literária

Walber comentou para o DIÁRIO sobre o livro ‘Metafísica Literária’. “Nossa história é de longa data. Fui professor do Noé Neto na sua graduação em Física, depois passamos a trabalhar juntos na Escola Professor Jairo Grossi. Durante estes anos de convívio, mesmo tralhando com disciplinas diferentes, ele Física e eu História, Filosofia e Sociologia; vimos que a literatura nos unia. Ele já participou como coautor de vários livros e vem também escrevendo para alguns jornais, entre eles o DC. O mesmo acontece comigo. Assim, através de uma conversa informal, entre amigos, surgiu a ideia de realizarmos um trabalho juntos, nasce então o projeto literário “Metafísica Literária”. O nome “Metafísica Literária” tem chamado atenção. A ideia foi promover uma reflexão antes e após a leitura da obra. “Realmente o nome do livro vem despertando o interesse e a curiosidade de muitas pessoas. O livro é composto por 45 textos, que levam ao leitor a reflexão sobre si mesmo, sobre como lidamos com a nossa própria existência”. “Cada texto lido será um momento de reflexão sobre a saudade, a fé, a percepção de si, a felicidade, os nossos valores, enfim, um encontro com tudo aquilo que transcende o físico e que faz parte da nossa vida, em todos os momentos”.

Destaque na Medicina

O destaque na Medicina em 2011 foi neurologista Leonardo Condé. Em 2012, o escolhido foi Igor Siqueira do Programa Saúde da Família. Em 2013, foi a vez do neurologista Moacir Peixoto. Daniela Fonseca foi o destaque em 2014 e o psiquiatra Nélio Mazarak foi no ano seguinte. Agora em 2016 o urologista Marcelo Cruz Neves é o homenageado. Formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcelo é casado com Kamila Tavares, pai de dois filhos e é natural da cidade de Tombos. Admirado pelos colegas de profissão e respeitado no setor de saúde, sua indicação como um dos médicos destaques na cidade já vinha acontecendo há alguns anos, mas foi em 2016 que seu nome se destacou dentre os demais. Parabéns ao Marcelo, parabéns a família da saúde caratinguense por mais este talento a serviço da região. (Foto Marcelo Cruz e esposa Kamila)

Destaque religioso

Em 2011, o destaque religioso foi evento de recepção ao bispo Emanuel Messias. Em 2012, o destaque foi a “Caminhada para Jesus” organizada pela Igreja Presbiteriana. Em 2013, o destaque foi o padre Rondinelli Brum da paróquia do bairro Santa Cruz. Em 2014, o escolhido foi o leigo evangélico Célio Lima Lacerda. Em 2015 o destaque foi o padre Gleydson, do Santuário de Adoração. Em 2016 o escolhido é o pastor Jaelson Oliveira Gomes, da 1ª Igreja Batista. Ele que nasceu em Vitória da Conquista/BA, casado com Damaris e pai de três filhos, chegou a Caratinga em 2009. Trabalhador e humilde, é o presidente da Pastorear, entidade que congrega os pastores evangélicos de Caratinga. Os nossos parabéns à família evangélica de Caratinga, e, claro, para os membros da 1ª Igreja Batista.

Amanhã é nossa última edição de 2016. Não percam!!!!