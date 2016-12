LIONS EMPOSSA NOVOS ASSOCIADOS

Novos sócios chegam para fortalecer ainda mais os trabalhos realizados pelo Lions Clube Caratinga Centro junto à comunidade, algo que ajudará o Clube a manter a sua tradição de Clube prestador de serviços. “Em 2017 o Lions Internacional completará 100 anos de grandes realizações em mais de 210 países e o seu objetivo é ver aumentado o seu quadro de associados”, diz a presidente Angélica Schmidt.

Em reunião festiva, que contou com a presença de autoridades leonísticas, familiares, amigos e companheiros do clube, o Lions Caratinga Centro empossou sete novos associados. São eles: Alessandra Soares Freitas, Hana Gabriela Pereira, Leonardo de Aguiar Assis, Maria do Rosário Soares, Sebastião Martins de Oliveira/Daniela, Soraya Marcelino de Almeida e Wagner Ângelo Crisóstomo/Solange.